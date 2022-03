Liga MX: Concierto de Coldplay "destruyó" la cancha de Monterrey quien aún tiene 3 juegos más en el

Nuevo León.- La cancha de Rayados de Monterrey desde su fundación siempre ha tenido problemas para tener en optimas condiciones el pasto, con el paso del tiempo los expertos lograron estabilizarlo al punto de que era ya una de las mejores canchas de la Liga MX, pero este fin de semana pasado tuvo un gran concierto que acabó con esa gran vista y dejó un problema para los encargados quienes deberán poner en las mejores condiciones el campo para los juegos del Primer Equipo, el de la Liga de Expansión y hasta la Liga MX Femenil.

El pasado fin de semana Coldplay se presentó en Nuevo León teniendo el BBVA como sede para su gran concierto, fue una de las experiencias más gratas para muchas personas en Monterrey, pero luego de toda esa magia llegó el momento de ver el daño que había dejado sobre el campo. Apenas esta semana se dieron a conocer las primeras imágenes en donde puede apreciarse que la zona en donde se colocó el escenario fue la que más sufrió al quedar prácticamente sin césped, mientras que el resto del campo tambien presentó algunos lugares muy dañados.

De acuerdo con reportes en Nuevo León Rayados de Monterrey ya tenían previsto el gran daño que tendría que inmueble luego del concierto por lo que habrían planeado la sustitución del pasto en las semanas que no tendrá actividad el estadio algo que se ve sumamente complicado ya que no es solo el equipo de la Liga MX si no que hay dos más que tambien tienen actividad en el gigante de acero. De acuerdo con la página de la Liga MX ya se tienen asignados juegos en el recinto de estas categorías por lo que se trabajaría a marchas forzadas para llegar al resultado esperado.

Así se ve la cancha de Rayados a días del concierto de Coldplay | Foto: Captura

La ventaja para Monterrey es que el equipo varonil no tendrán acción como locales hasta el 9 de abril, poco más de 10 días desde ahora para poder lograr la recuperación posible para ese partido cuando reciba a Santos en la Jornada 13 del Clausura 2022. En México la banda musical ya tuvo un segundo concierto en un estadio que fue el de Chivas apenas este martes y que gracias a ese evento el Rebaño movió su partido a otra fecha para darle tiempo al campo para su recuperación, curiosamente es duelo es ante el equipo de Monterrey por lo que afectaría doblemente en poco tiempo al equipo del norte.

Por ahora Rayados no ha revelado nada sobre el cuidado del campo o si se hará el reemplazo del césped como se ha mencionado. Ahora se preparan para los partidos que tienen por delante ante Toluca que quedó pendiente de la Jornada 4 y ante Chivas que aunque se retrasó tambien ya está en el calendario.