Liga MX: Confía Ricardo Cadena en que contará con Alexis Vega para la vuelta

El director técnico de Chivas del Guadalajara, Ricardo Cadena, no se alarma ante la salida de Alexis Vega por un dolor en el costado derecho en la ida de Cuartos de Final ante los Rojinegros del Atlas.

Cadena es mesurado y esperara estos días para dar un veredicto oficial sobre el caso de Alexis Vega, por el momento confía en tenerlo para la vuelta en el Estadio Jalisco en busca de las semifinales.

“Lo de Alexis trae un golpe, vamos a ver cómo se encuentra para la vuelta, confío en que esté el 100 por ciento y es un tipo que nos ayudará a darle la vuelta al marcador”, explicó el técnico rojiblanco. Por el momento el club no ha emitido un comunicado sobre el estado físico del Gru.

A la salida de Vega, el chiverío ya caía 1-2 frente al Atlas con goles de Jeremy Márquez en el segundo tiempo, mientras que Chivas reaccionó en el complemento por conducto de Cristian “Chicote” Calderón.

En el tema del marcador a su favor, Ricardo Cadena comentó que la serie esta completamente abierta para cualquiera de los dos equipos y solo resta no confiarse en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX.

“Para mí, la serie está abierta completamente, la sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza y que va a buscar la remontada al estadio Jalisco. Me deja una buena sensación que no regalaron el partido aun estando con un marcador pesado de 2-0 y esa parte me deja con la confianza de saber que podemos darle la vuelta en el Jalisco”, indicó Ricardo Cadena.