Liga MX: Conoce el nuevo escudo que utilizará Cruz Azul a partir del Apertura 2022

Ciudad de México.- La Maquina de Cruz Azul confirmó que para el siguiente campeonato Apertura 2022 de Liga MX tendrá un escudo nuevo en su playera, según la vigente publicación del exjugador, Emanuel 'Tito' Villa, la directiva ha tomado una decisión de cuál será el nuevo emblema del club.

Tal y como se rumoró desde días pasados el cambio que llamará demasiado la atención será el 'adiós' de las nueve estrellas que el equipo cementero bajó del cielo tras conquistar nueve trofeos en Primera División, situación que se verá "raro" de acuerdo al exfutbolista César 'Chelito' Delgado.

"Es una pena que no estén las estrellas de los campeonatos en cualquier playera, en este caso de Cruz Azul, porque quedan hermosas. No sé cuál es el proyecto nuevo del club que viene en camino, pero me consta que se ve mejor con estrellas", expresó en entrevista para ESPN.

¿QUÉ CAMBIOS TENDRÁ EL LOGOTIPO DE CRUZ AZUL?

El emblema seguirá de forma circula, empero en el interior de la figura es dónde se verán las modificaciones, comenzando en el espacio donde iban las estrellas, las palabras 'Club de Futbol' ocuparán su lugar, la parte inferior tendrá el nombre Cruz Azul.

Más a fondo seguirá la cruz en el centro la cual está protegida por un cuadrado rojo, más pequeño del habitual, mismo que comprendía de las palabras 'Deportivo' en la parte superior y Cruz Azul en la zona baja, mismas que ya no estarán en dicho lugar del escudo.

Para mucha gente el rediseño es muy 'básico' comparado con lo que se creyó que podría darse a conocer a la hora de anunciar una transformación en el emblema, que ha venido cambiado con el paso de los años hasta llegar al actual que se desprende de las nueve estrellas que la Máquina vino buscando después de 23 años de ayuno.

¿CUÁNDO SE HARÁ OFICIAL LA PRESENTACIÓN DEL ESCUDO?

El manda más, Víctor Velázquez, aseveró en rueda de prensa que la revelación del nuevo escuado del Club de Futbol Cruz Azul será para el 16 de junio, mismo día que será la presentación oficial del uniforme para el torneo Apertura 2022 de Liga MX.