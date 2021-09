Liga MX: Conoce las alineaciones del partido, América vs Mazatlán, jornada 8

Ciudad de México.- Las Águilas del Club América, líder del Grita México Ap2021 de la Liga MX, regresa a la actividad tras el parón por la Fecha FIFA de la semana anterior. Recibirá a los Cañoneros de Mazatlán que llegan con irregularidad a la Capital del país pero con la certeza de ser la máxima sorpresa de esta fecha 8.

Santiago Solari no contará con su delantero, Roger Martínez, debido a que tuvo actividad con la Selección de Colombia el pasado jueves. En su lugar volverá a la titularidad el charrúa Federico Viñas después de cinco meses de no ser alineado dentro del once principal.

En el caso de los Marineros, el capitán Beñat San José prepara un "Joga Bonito" difícil de enfrentar en zona de peligro. Giovanni Augusto y Camilo Sanvezzo harán dupla desde el inicio, con la meta de anidar la puerta que defenderá Guillermo Ochoa, a quien no se le dio descanso pese a jugar los 270 minutos con la Selección Mexicana.

Programación del partido

Twitter Estadio Azteca

América se mantiene invicto jugando en el Coloso de Santa Úrsula y en el presente Torneo de la Liga MX. Su mejor partido que ha dado en lo que va de la primera mitad del campeonato fue hace dos semanas, visitando el Nou Camp de León, donde sacó un punto frente al sublíder y eso le permite llegar a la CDMX con la posibilidad de seguirse despegando de sus demás rivales.

Leer más: Liga MX: Atlas le dio la vuelta a Rayados en el Jalisco

Aunque habrá que destacar que los del Navío ya saben lo que es ganar en el Azteca, pues en el arranque de la campaña le apagó la fiesta al campeón Cruz Azul y ahora con alta seguridad intentarán repetir la dosis, ahora visitando a la escuadra de Coapa.

El partido se jugará en punto de las 21:00 horas (Tiempo de México), 20:00 horas (Tiempo de Culiacán). Cada técnico presentó su alineación oficial previo al silbatazo inicial de la contienda que cierra la actividad de este sábado 11 de septiembre del vigente año.

ALINEACIÓN CLUB AMÉRICA

13.- Guillermo Ochoa

29.- Miguel Layún

18.- Bruno Valdez

19.- Emanuel Aguilera

2.- Luis Fuentes

5.- Pedro Aquino

6.- Fernando Madrigal

14.- Nicolas Benedetti

8.- Álvaro Fidalgo

26.- Mauro Lainez

24.- Federico Viñas

Alineación del América

Twitter Liga BBVA MX

ALINEACIÓN MAZATLÁN

27.- Nicolás Vikonis

15.- Bryan Colula

4.- Nicolás Díaz

3.- Néstor Vidrio

5.- Carlos Vargas

189.- Salvador Rodríguez

16.- Alfonso Sánchez

8.- Gonzalo Freitas

6.- Roberto Meraz

10.- Giovanni Augusto

7.- Camilo Sanvezzo

Alineación de Mazatlán

Twitter Liga BBVA MX