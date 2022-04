Liga MX: Corona está listo para jugar con Cruz Azul; Otero descartado y Aguilar es duda

Cruz Azul enfrentará este sábado 30 de abril al América en busca de un boleto a la Liguilla directa o bien de asegurar la localía en el repechaje. Los cementeros vienen de una dura derrota como locales ante el Atlético San Luis y podrían tener novedades en su alineación.

De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN, el arquero José de Jesús Corona ya está recuperado al cien por ciento de su lesión en la rodilla. Por lo que solamente será decisión del técnico Juan Reynoso si lo pone como titular ante América o se esperará hasta el repechaje o Liguilla.

La misma fuente señaló que Rómulo Otero también está recuperado al cien por ciento físicamente. Sin embargo, en su salida de la Noria este viernes, al momento de atender a algunos aficionados celestes, el propio jugador adelantó que Reynoso no lo convocó, por lo que parece que el venezolano ya no es tomado en cuenta por el cuerpo técnico.

Por otra parte, está el caso de Pablo Aguilar, quien todavía no está al cien por ciento de la lesión en el tobillo que sufrió ante el San Luis. El defensa tuvo que salir de cambio después de una entrada dura por parte de Rubens Sambueza y aunque no es lesión de gravedad, el cuerpo médico de la Máquina no lo arriesgaría.

El último lesionado que tiene Cruz Azul es Carlos Rodríguez, tras el partido ante Mazatlán. De acuerdo con Adrián Esparza, el mediocampista ya no ha usado bota ortopédica y podría estar para unas hipotéticas semifinales en caso de que los cementeros alcancen dicha instancia.

El club de la Noria no ha confirmado su lista de convocados para el partido contra América, programado para este sábado a las 21:00 horas del centro de México, 20:00 horas de Sinaloa en el Estadio Azteca. Ambos equipos dependen de los resultados de Puebla y Atlas y posteriormente ganar para clasificar directo a Liguilla; de lo contrario tendrán que pasar por repechaje.