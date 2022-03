Liga MX: Corona lamentó que Martino no lo tome en cuenta a pesar de actuaciones con Cruz Azul

A pesar de ser el jugador más veterano de la Liga MX, con 41 años cumplidos en enero de este 2022, José de Jesús Corona mantiene un gran nivel bajo los tres palos en la portería de Cruz Azul. El arquero no suelta la titularidad en la Máquina e incluso ha sido clave en algunos partidos de los últimos torneos.

El campeonato obtenido en el Guardianes 2021 no podría haberse logrado sin las intervenciones puntuales del arquero y en lo que va del Clausura 2022 ha sido fundamental para mantener a la Máquina peleando en los primeros puestos. Con intervenciones ante León, Tigres y el pasado sábado ante Pumas, Corona le permitió a Cruz Azul sumar puntos importantes.

Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Mexicana, algo que el arquero lamentó. "He pasado por buenos torneos. Cuando fuimos campeones salí como el mejor portero de la Liga y dices: 'Bueno, mínimo voy a llamarlo para conocerlo, a ver qué pasa con este arquero'. Pero ni siquiera eso. Es algo que no entiendo", declaró en entrevista con el periódico Reforma.

La edad se ha manejado como uno de los posibles argumentos por los cuales 'Chuy' no es tomado en cuenta por el 'Tata'. Sin embargo, el portero cementero señaló que es apenas un año mayor que Alfredo Talavera, quien sí ha entrado en varias de las convocatorias del argentino. "Parece que no le lleno el ojo al técnico en turno, creo que toma en cuenta otras situaciones".

"Las estadísticas hablan por sí solas y bueno, de igual manera vemos a un Alfredo Talavera, que soy un año más grande que él y que muestra esa regularidad y lo llaman. En mi caso no se ha dado", y añadió que él no ha rechazado jugar con el Tri. "En ningún momento me he bajado de la Selección. Han sido decisiones finalmente técnicas, me imagino, por lo cual no se me ha dado esa oportunidad".

Por último, Corona reiteró que con Cruz Azul ha mostrado buenas actuaciones y que ese argumento tendría que valer para que lo consideraran en Selección Mexicana. "Porque dicen que para ir a Selección uno tiene que demostrar primeramente en su equipo, ganarse el derecho de representar a su país y creo que lo he venido haciendo".