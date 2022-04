Liga MX: Corozo no descarta continuar en Pumas, aseguró Andrés Lillini

Pumas está en zona de repechaje del Clausura 2022 y a un partido de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, a pesar del plantel limitado con el que cuenta. Los universitarios no han tenido posibilidad de realizar fichajes destacados en torneos recientes y los pocos fichajes que llegan, no todos logran consolidarse.

Tal es el caso de Washinton Corozo, quien ha tenido un rendimiento irregular con los universitarios. A pesar de que en el cierre del Apertura 2021 elevó su rendimiento y marcó dos goles ante América en Liguilla, en el actual Clausura 2022 su actuación nuevamente vino a menos.

De hecho al principio del torneo perdió la titularidad en el esquema de Andrés Lillini. Por ello su continuidad está en duda, sobre todo porque su préstamo finaliza en junio de este año, por lo que tendría que volver al Sporting Cristal de Perú.

Sin embargo, de acuerdo con el propio Lillini, no se descarta que el atacante ecuatoriano pudiera permanecer un poco más con los Pumas. Así lo señaló en la conferencia de prensa previa al partido contra Cruz Azul en la vuelta de la semifinal de la Concachampions.

"Se puso en la cabeza su continuidad en el equipo y es un chico que tiene unas condiciones determinantes, como su velocidad en los pies", declaró el estratega universitario mas no dio mayores detalles. Por otra parte, señaló que todavía no tiene elegido al once inicial para el partido de este martes, pero reconoció que Corozo tiene posibilidades de ser titular.

"Washington viene creciendo en sus actuaciones en los últimos partidos, por eso pasó a ser titular. Mañana estoy definiendo al equipo, pero tiene posibilidades de ser titular. Sus actuaciones lo mantienen y debo escoger a los mejores once y Corozo está pasando por ese momento", sentenció Lillini.