Liga MX: Cristante quiere hacer de Gallos Blancos un equipo protagonista y con identidad

El director técnico de Gallos Blancos, Hernán Cristante, habló después de su primer partido al frente del banquillo de Querétaro, en el cual debutó con un empate a dos tantos contra Pachuca

A sólo tres días de su integración con el club, Cristante destacó el trabajo que deberá realizar con el plantel, principalmente en cuestiones que se realizaban desde antes de su llegada.

"Hay hábitos que hay que que ir cambiando. El equipo encuentra el gol y en seguida nos replegamos muy rápido, no pudimos agarrar la pelota", reconoció en conferencia el timonel del conjunto queretano.

Respecto a la labor que realizará con el plantel, Hernán subrayó que la importancia está en los cambios mentales para fortalecer a los jugadores independientemente de los resultados.

"Más allá de los aspectos tácticos y demás, quiero encontrar el mejor modelo de juego para el grupo y sobre todo eso es la cabeza, trabajar la cabeza, sacar esa sensación que hace mucho que no se gana, que no se podía remontar un partido que se va perdiendo", detalló luego de su primer partido con Gallos.

Además de cambiar la mentalidad de los jugadores, Cristante compartió que ha tenido pláticas con los directivos de Querétaro para reforzar la identidad del equipo

"Lo que ha hablado con Aaron, con Adolfo, con Gabriel, con la gente de la institución, es volver a darle una identidad a este equipo. No digo que no la tenía, no digo que no lo hacía, pero si busco un equipo protagonista, yo creo que tenemos algún tipo de secuencia o variable para poder hacer un equipo protagonista, no un equipo que se defiendan o un equipo que sea muy estructurado y solamente aguante el resultado", explicó Hernán.

Asimismo, reconoció que dentro del tema de identidad también es necesario tener jugadores fijos pese a los cambios en cada partido de acuerdo rival, problemática que señaló como contraproducente para su antecesor.

La siguiente prueba del nuevo estratega también será su presentación en la Corregidora, el próximo sábado 19 de febrero, cuando los Gallos reciban a Mazatlán.