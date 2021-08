Liga MX: Cristian Calderón ofrece disculpas tras enfrentarse a la afición de Chivas

Jalisco.- Solo unas horas más tarde, Cristian Calderón ha hecho uso de sus redes sociales para ofrecer disculpas a la afición de Chivas, especialmente a lo que enfrentó a al distancia luego de que esas personas le lanzaran comentarios algo fuertes en donde incluían a sus familiares.

El lateral de Chivas compartió un mensaje en su cuenta de Instagram por su propia voluntad antes de que la Comisión Disciplinaria, la Liga MX o Chivas le impusiera una sanción o le solicitara una disculpa publica.

"Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad, perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen" se lee en una parte de su mensaje.

Leer más: Liga MX Femenil: Stefany Ferrer regresa a los entrenamientos con Tigres tras su lesión

El jugador de Chivas dejó claro que se disculpa con la afición por la manera en la que reaccionó pero tambien les pide a todas esas personas que e escudan en las gradas a que eviten meter a terceros en las criticas, como los familiares o los hijos ya que ellos no tienen nada que ver con el trabajo que realizan en el campo ellos como jugadores.

Así se disculpó el jugador con la afición | Foto: Captura

"Acepto con humildad todas las críticas que son merecidas, pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre", sentenció.

Cristian Calderón se enfrentó a los aficionados de Chivas luego del partido de Liga MX de este miércoles en el estadio Akron. Tras la goleada de 0-3 en el trayecto de los jugadores a los vestidores los insultos sobre los futbolistas se hicieron presentes y donde llegó la reacción de Calderón.

El futbolista fue llevado a Chivas hace un par de torneos por su calidad mostrada en Necaxa, pero las cosas no han sido nada buenos, con apenas un par de años en el equipo ha dispitado solo 12 partidos como titular ha marcado 4 goles con Chivas, 3 de ellos fue en la Liguilla y fuera de ello no ha sido más determinante.