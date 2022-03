Liga MX: Critican a Rodolfo Pizarro por irse de fiesta en un antro, aún con lesión y no viajar con Monterrey

México.- Nuevo escándalo en la Liga MX, Rodolfo Pizarro habría sido captado en una fiesta a media semana luego de que Rayados de Monterrey le diagnosticó una lesión muscular que le tendría al menos 3 semanas fuera de circulación, lo que tambien hizo perderse su convocatoria a la Selección Mexicana para las Eliminatorias. Dicha acción le ha costado la critica de su misma afición y del mundo de la Liga MX cuestionándole su profesionalismo para haberse arriesgado a salir teniendo una lesión que lo mantendrá de baja por mucho tiempo.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde se ve al 30 de Monterrey en un antro de fiesta junto a otras personas. Si bien en el clic no se ve que esté haciendo algo indebido que le comprometiera para su lesión, eso no fue impedimento para los fans de Rayados para cuestionarle al jugador su profesionalismo y su compromiso con el equipo luego de que le dieron la oportunidad apenas en este Clausura 2022.

Leer más: Liga MX Femenil: Chivas está a 3 partidos como local de hacer historia en el circuito rosa

El reportero Alex López de W Radio dio a conocer el video en sus redes en donde fue el primero en cuestionar el compromiso del jugador, "Rodolfo Pizarro causó baja de la Selección Mexicana por lesión muscular y estará 3 semanas de baja. Ayer (miércoles) mismo, Pizarro en un antro de Monterrey. Así el compromiso de algunos futbolistas profesionales", se lee, acompañado de un video del jugador.

Pizarro de fiesta aún con la lesión | Foto: Captura

La afición de Monterrey ya se ha colmado su paciencia con el jugador a quien habían criticado hace algunas semanas por su bajo rendimiento, cuando apenas estaba retomando el nivel llegó su lesión por lo que lo que ya había conseguido se ha esfumado y será difícil que le perdonen algo así si no regresa en un mejor momento que con el que tenía antes de la lesión.

Leer más: Liga MX: Las dos caras de la moneda para Juan Escobar en Cruz Azul

Pizarro con su lesión fue baja del Tri apenas el lunes, asimismo tambien lo fue para Rayados quien en la semana viajó a Texas para disputar un partido ante el Club América en el cual no estará el jugador. Por el momento Rayados no ha emitido ningún comunicado acerca de la acción del futbolista, se podría esperar que hagan algún comentario en lo que resta de la semana, incluso podría haber un permiso de parte de la directiva sabiendo que no estaría disponible para las siguientes fechas.