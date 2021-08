Liga MX: Cruz Azul aún no puede registrar a Rómulo Otero por falta de su pase internacional

México.- Solo detalles alejan a Rómulo Otero de debutar en la Liga MX, el venezolano se encuentra entrenando desde hace más de una semana pero su registro con Cruz Azul es algo que se ha complicado pues su pase internacional ha tardado en llegar lo que ha retrasado su inscripción al Apertura 2021.

Rómulo Otero ha pasado cada uno de las pruebas que Cruz Azul le ha puesto desde su llegada, incluso desde el día de su anuncio comenzó entrenar pero su registro no llegó a tiempo perdiéndose la jornada 3 y posiblemente la jornada 4 y es que Cruz Azul se mide a Toluca este sábado a las 19:00 pm en el Azteca.

De acuerdo con ESPN, del documento no tardaba mucho para poder llegar, incluso adelantaron que podría llegar por la madrugada de este mismo sábado, pero hasta el momento en la pagina oficial de la Liga MX el venezolano no ha aparece por lo que el tiempo apremia para la directiva y es que necesitan un cambio ya que el inicio de Cruz Azul no ha sido nada bueno.

Es muy probable que para la jornada 5 ante Monterrey una vez más en el Azteca pueda ya ver actividad, incluso su tranfer internacional ayudaría tambien para el registro del futbolista en la Concachampions en donde en el partido pasado tampoco pudo ver actividad por falta de documentación y podría aparecer para el siguiente partido que es hasta septiembre.

Estos son los mediocapistas registrados por Cruz Azul al momento | Foto: Captura

El volante sudamericano llegó a la Liga MX con un buen cartel, el exjugador del Atlético Mineiro espera ayudar al equipo y ganarse a la afición para poder recuperar la confianza que ha perdido en los últimos meses. Además de que es internacional por su país y eso le da un plus a lo que puede aportar en este Apertura 2021.

Cruz Azul ha tenido un arranque complicado sumando 4 puntos en una derrota, un empate y una victoria siendo ese su resultado más cercano, Juan Reynoso ha tenido ya su plantel completo o al menos la base del equipo campeón de la Liga MX de la temporada pasada y aún están en proceso de recuperar su mejor nivel por lo que el partido de este sábado podría ser muy complicado para los celestes.

La máquina tendrá las bajas de Adrián Aldrete que aún se recupera de una lesión, Luis Ángel Mendoza que fue operado y Jesús Corona que tambien fue operado previo al inicio del torneo.