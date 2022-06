Liga MX: Cruz Azul busca reforzar en la delantera; la prioridad estaría en Carlos González

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul tiene nuevo timonel, Diego Aguirre, y uno de los puntos que más afectaron en la pasada campaña Clausura 2022 fue la falta de defición, tanto a ras de suelo como en juego aéreo, así que tratarán de conseguir un delantero que sea eficaz en ambas partes.

De acuerdo a la periodista Zaritzi Sosa de la cadena deportiva TUDN la mira de los cazatalentos de La Noria está en el paraguayo Carlos González, quien saldría de los Tigres UANL y podría entrar en negociación, pues también se encuentra en la mira de los Diablos Rojos del Toluca, aunque todavía no existe un trato cerrado entre cada uno.

En el caso de Cruz Azul aún no muestra una oferta formal por el guaraní que ya estuvo en un principio por la Ciudad de México tras defender la camiseta de Pumas UNAM durante las temporadas 2018-2020, previo a firmar contrato con los regios.

Carlos González forma parte de la Liga MX desde el pasado 2017 cuando llegó a las filas del Club Necaxa. Pasó a ser elemento de Pumas UNAM y hasta la fecha se mantiene como jugador de los Tigres. En este Clausura 2022 partició en 15 juegos en fase regular y otros 4 en la liguilla.

Carlos González celebra un gol

Jam media

PRESIÓN EN OFENSIVA

Durante la certamen anterior el antiguo entrenador de la Máquina, Juan Reynoso, contó con Santiago Giménez, Uriel Antuna e Iván Morales en la delantera, sin embargo los números de cada uno no ayudó en lo particular y el nuevo timonel no se arriesgará a dejar pasar este receso para tratar de conseguir un delantero que pueda garantizar goles al equipo.

De los tres elementos el más acertado fue el 'bebote' Giménez, quien colaboró con tres anotaciones, seguido de 'El Brujo' con dos tantos a su favor, mientras que Morales se quedó en blanco y tendrá la obligación de ganarse la confianza del técnico para explotar lo que le vendieron a Cruz Azul previo a su llegada.

Carlos González enfrentando a Cruz Azul

Jam media

La aparición de Carlos González provocaría una mayor competencia para los tres futbolistas, por ahora seguirán a prueba para Diego Aguirre, empero de ser oficial la aparición del guaraní la pelea por el puesto titular será llamativo para el Apertura 2022.