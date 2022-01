Liga MX: Cruz Azul con refuerzos listos y Santiago Giménez de vuelta reciben a FC Juárez

México.- Este sábado Juan Reynoso reveló la lista de convocados para el duelo de Cruz Azul vs FC Juárez en donde se pueden ver nombres demás interesantes para ser utilizados en el duelo de este sábado. Entre las sorpresas está la incorporación de Alejandro Mayorga uno de los refuerzos del equipo y el regreso de Santiago Giménez quien no vio acción en la fecha 1 y que ahora está listo para el duelo. La ausencia de Christian Tabó es una de las que pueden verse ya que el uruguayo no se ha recuperado del todo de su lesión.

En lo que respecta al resto de la lista se ven nombres como Uriel Antuna, Erik Lira y Carlos Rodríguez a quienes Juan Reynoso no ha parado de elogiar luego de su gran debut en la Liga MX. Ahora tendrán una nueva oportunidad de demostrar que están en buen momento y más ante un rival que aunque llega con una victoria pueden hacerle gran juego e incluso llevárselo con una ventaja considerable.

Pero el que se llevará los reflectores será Santiago Giménez el delantero mexicano ahora pasará a ocupar el puesto que dejó Jonathan Rodríguez, es muy probable que Juan Reynoso se incline por el como el atacante de esta tarde ya que tampoco hay mucho que rescatar de la delantera de Cruz Azul que al momento sería la parte menos reforzada y que solo están él, Bryan Angulo y un par de jugadores de la Sub-20, Rodrigo Huescas y Emmanuel Gutiérrez quienes difícilmente podrán ocupar la titularidad por ahora.

Convocados de Cruz Azul para juego ante FC Juárez | Foto: Twitter Cruz Azul

Si bien es de lo mejor que Cruz Azul tiene por ahora ya que Tabó y Pol Fernández no están disponibles, uno por lesión y el otro por un permiso que le concedió Cruz Azul para dejar la Liga MX y atender un asunto personal en Argentina y por ahora se desconoce cuándo estará de regreso por lo que no es considerado. La afición de la máquina está dividido pues algunos ven al equipo competitivo pero otros lo ven muy bajo de nivel por lo que esperan que saquen un gran resultado bueno ahora.

Frente a ellos tendrán a un equipo con un plantel limitado pero con el trabajo de Ricardo Ferretti han podido levantar un poco su calidad, la temporada pasada estuvieron muy cerca de calificar pero en las últimas fechas tuvieron algunos malos resultados que le complicaron todo. Para este Clausura 2022 de la Liga MX arrancaron con victoria ante Necaxa, con lo justo se quedaron con los 3 puntos y esperan sacar algo favorable en su visita al Azteca.

Al momento ocupan los lugares 5 y 6 respetivamente, Cruz Azul por haber ganado 2-0 en su debut y Bravos un puesto abajo por recibir un gol 2-1 en su juego de la fecha 1. Las acciones de este partido podrán seguirse en punto de las 21:00 pm a través de la señal de TUDN este sábado 15 de enero desde la CDMX quien gane seguirá en la pelea de los primeros puestos y acercarse a Pumas que comienza a sacar ventaja.