Liga MX: Cruz Azul confirma la llegada de Alejandro Mayorga para el Clausura 2022

Ciudad de México.- Después de cumplir con su semana de vacaciones la Máquina de Cruz Azul oficializó la contratación de Alejandro Mayorga. El defensor continuará en la Liga MX y ahora vestirá los colores de la escuadra capitalina en este Grita México C2022.

A través de un video que público en sus redes sociales el nueve veces campeón del futbol mexicano difundió los mejores momentos del mexicano cuando aún era integrante de las Chivas de Guadalajara, equipo del cual procede para tomar el papel como el tercer refuerzo del club.

"El CM regresó de sus vacaciones y se puso a trabajar. Les presentamos el tercer refuerzo de la Máquina. ¡Bienvenido a Cruz Azul Alejandro Mayorga!", escribió el cuadro cementero previo a presentar la imagen del jugador con los colores de la institución y el mensaje de bienvenido.

Alejandro Mayorga llega a La Noria en función de préstamo por un año.con opción de compra. El turno de quedarse en la organización dependerá de la función del jugador nacional. Cruz Azul tendrá hasta el 31 de diciembre de este año para hacer válida la compra que estima los 3.5 MDD.

Uriel Antuna y Alejandro Mayorga en Cruz Azul

Twitter CRUZ AZUL

La escuadra celeste esperó una semana para anunciar a sus dos nuevos refuerzos después de la aparición del uruguayo Christian Tabó. A lo largo de este martes se encargó de oficializar a Uriel Antuna y Alejandro Mayorga. Ambos llegaron a la CDMX en el mismo momento cuando se acordó el trueque por Roberto Alvarado.

De manera oficial Cruz Azul anunció a tres de sus cinco nuevas contrataciones para el campeonato Clausura 2022. Por las próximas horas darían a presentar a Erik Lira y Carlos Rodríguez, quienes firmaron el contrato que los ligará con el equipo de la Capital.

Alejandro Mayorga celebra un gol

Jam media

"Estoy muy contento. El community manager de la máquina regresó con tantas ganas de sus vacaciones, que hasta tatuajes de refuerzo me dibujo. No me agüito ¡A darlo todo. Juntos por la décima!", escribió Alejandro Mayorga en sus redes sociales previo a hacer su presentación en el equipo de Juan Máximo Reynoso para el siguiente semestre.

Leer más: Cruz Azul anuncia de manera oficial la contratación de Uriel Antuna