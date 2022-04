Liga MX: Cruz Azul descarta a Jesús Corona y Rómulo Otero para el Clásico Joven

México.- Cuando todo parecía que Cruz Azul iba a tener el regreso de una de sus figuras todo ha cambiado en cuestión de horas, José de Jesús Corona que este jueves se entrenaba a la par de sus compañeros ha quedado descartado para el Clásico Joven y esto se debe a una decisión totalmente de Juan Reynoso quien ha dejado claro que no quiere arriesgar al jugador a que recaiga en su lesión o que por algún error por falta de ritmo pueda complicar el juego.

En los últimos apuntes de cara al partido de este sábado, se había tomado la decisión de que el capitán todavía no regrese a la titularidad dejando a Sebastián Jurado como el guardián del arco. Según reveló César Caballero de ESPN, la decisión del DT es por que Corona no está al 100 y no quiere sorpresas en el transcurso del partido y menos cuando se juegan algo importante como el boleto a Liguilla.

"Aunque ha mejorado en su recuperación de la rodilla derecha, Jesús Corona NO reaparecerá este sábado ante América, pues todavía no está al 100 por ciento", se lee en la publicación. Los últimos días habían dado esperanzas a los aficionados de Cruz Azul ya que se le vio entrenando a la par de sus compañeros y hasta había podido lanzarse sin problema alguno, pero Corona no juega desde la Jornada 10 y Reynoso prefiere no tener más problemas que los que el equipo ya carga.

Rómulo Otero tampoco estará en el partido de este fin de semana | Foto: Jam Media

Todo se hará oficial este sábado en la mañana horas antes del partido, como ya es una costumbre del equipo de revelar a los convocados y ahí se podrá ver que no estará en la lista final. De igual forma la fuente dio a conocer que otro elemento tampoco estará en el equipo de este sábado y es Rómulo Otero quien aunque tambien se entrenó a la perfección y ya ha salido de su lesión, el cuerpo técnico no le consideró y lo dejarán fuera por tercer partido consecutivo.

Para este partido Cruz Azul se estará jugando mucho más de lo que se esperaba ya que el ubicarse en el lugar 6 de la general aún puede meterse a la Liguilla Directa pero dependerá si gana ante América, de lo contrario se quedará solo en Repechaje, además de que una derrota estaría haciendo explotar una vez a la afición que vienen presionando al DT por la cosecha de malos resultados.

Las acciones del partido arrancarán en punto de las 21:00 pm de este sábado 30 de abril en la cancha del Estadio Azteca y podrá ser visto totalmente en vivo por la señal de TUDN.