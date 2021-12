Liga MX: Cruz Azul desechó una propuesta de un préstamo por un año con opción a compra del Getafe por Luis Romo

La directiva de la Maquina Celeste del Cruz Azul ha sido tajante sobre Luis Romo y las ofertas que han llegado a la mesa por el jugador sinaloense, ya que por el momento se busca una negociación justa para ambas partes.

ESPN pudo confirmar con dos fuentes que un equipo de La Liga española no revelado realizó esta semana una oferta de 1.5 millones de dólares por el 100 por ciento del pase de Romo, pero la directiva la rechazó de inmediato, al igual que en agosto pasado cuando Cruz Azul desechó una propuesta de un préstamo por un año con opción a compra del Getafe.

Cruz Azul ha sido claro, el futbolista de su equipo no va salir del equipo por menos de 5 millones de dólares en venta definitiva.

Según fuentes, Luis Romo ha mostrado algunas molestias por no haber llegado a un acuerdo con el Getafe y se compara con su ex compañero de equipo Orbelín Pineda, quien decidió no renovar y ya llego a un acuerdo con el Celta de Vigo de España.

Cruz Azul hizo una inversión de 7 millones de dólares para comprar el pase de Luis Romo al Club Querétaro, haciendo un esfuerzo extra para ganarle la partida al América y Chivas, que también lo buscaban en diciembre de 2019.

La actual directiva del Cruz Azul esta buscando recuperar cinco de los siete millones dela inversión que se hiso con el jugador sinaloense en su momento.

Tras la caída del fichaje con el Getafe, se dice que hay un distanciamiento entre el club y el jugador, donde todo apunta a que Luis Romo no buscara renovar su contrato con la Maquina que vence el 31 de diciembre de 2022.