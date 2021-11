Liga MX: Cruz Azul en problemas, los jugadores se le están escapando gratis

México.- Parece que la eliminación de la Liga MX no cayó para nada bien en Cruz Azul que a solo unos días de que Rayados los dejó fuera de forma contundente, ya los futbolistas no quieren seguir en equipo o al menos esa es la impresión luego de la gran cantidad de nombres que se han mencionado que vencen contrato en este fin de año o que para el siguiente culmina pero que ninguno que ha querido renovar por situaciones desconocidas lo que estaría provocando que muchos "escapen" de manera gratuita dejando perdidas al equipo.

El primero ya confirmado que dejó el equipo fue Orbelín Pineda, quien en el juego del Repechaje fue la última vez que vistió los colores de la Máquina ya que ahora emprenderá el vuelo a España para jugar con el Celta de Vigo, Orbelín no pudo renovar su contrato por las altas demandas que tenía a la directiva y por eso decidió que ya no era necesario seguir en el equipo y en la Liga MX encontrando su pase a Europa.

De acuerdo a ESPN hay más de un jugador que para este mercado invernal dirá adiós al Cruz Azul y lo harán de manera gratuita, León Lecanda del medio ya mencionado asegura que varias salidas es por no renovar su contrato y algunas más por problemas con la directiva lo que da a la lista importante de jugadores que no seguirán más en el equipo para el inicio del Clausura 2022 a iniciar el próximo enero. Entre ellos están los foráneos Yoshimar Yotún, Walter Montoya y Lucas Passerini quienes en diciembre ya no habrá más que lo ligue el equipo ya que su contrato vence.

El que más podría preocupar es el caso de Yotún que para Juan Reynoso era un jugador clave en el medio campo y ahora son su posible salida será algo complicado de suplir, en los caso de Montoya y Passerini son futbolistas que solo ocupan plazas de extranjero y no son utilizados con regularidad por lo que son candidatos para irse, por eso no están interesados ya en su servicios, pero al final de cuentas se irán ya 3 futbolistas en diciembre.

Jugadoras claves podrían estar en riesgo de dejar a Cruz Azul | Foto: Jam Media

Luego llegan los nombres que posiblemente duelan más a la afición de Cruz Azul pues se estaría terminando una gran camada de jugadores que le dieron el novena estrella en la Liga MX a su equipo apenas hace unos meses. Se tratan de Jonathan Rodríguez y Luis Romo, ambos jugadores tiene contrato de un año, pero no ha sido renovado por lo que dentro de unos meses podrán buscar opciones en otros clubes. Por ahora no se sabe si realmente dejaran al equipo pero tampoco se han anunciado las intenciones de la máquina de renovarlos.

El caso del uruguayo es el que más ha sonado pues se planea que deje a Cruz Azul por una oferta en la MLS, pero no se ha podido confirmar en su totalidad, pero ya desde la temporada pasada se habló de ello pero por diferente temas no se dio. Las posibilidades de que se quede en la Liga MX son bajas inclusive con otro equipo por lo que lo más probable es su camino a la MLS.

Y luego están muchos otros jugadores como los refuerzos que fueron anunciados como las grandes revelaciones pero no fueron más que una sombra, el caso de Luis Ángel Mendoza quien en los primeros juegos de la Liga MX se lesionó y no ha vuelto a tener actividad en el torneo y en de Rómulo Otero que llegó ya iniciada la liga y nunca se adaptó en el equipo, ellos podrían ver su salida en es este mercado, eso sin contar a todos los que fueron banca y que no tuvieron minutos que podrían irse.

Cruz Azul podría estar viviendo una transformación importante en las próximas semanas y estaría diciendo adiós a una gran camada de jugadores que pudieron hacer los que otros en 23 años no pudieron que fue hacerlo campeones de la Liga MX, por ahora el equipo está de vacaciones pero regresará dentro de unas semanas más para preparar su debut en el Clausura 2022.