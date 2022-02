Liga MX: "Cruz Azul es un equipo grande que tiene que pelear todos los campeonatos"; Luis Abram

El defensa Luis Abram, uno de los ocho refuerzos que llegaron a 'La Máquina' para el Clausura 2022, habló previo al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde aseguró que está en un equipo que debe ganar títulos.

"Cruz Azul es un equipo grande, tiene que pelear todos los campeonatos que juegue y en eso estamos, a puerta de de jugar un partido importante que nos pueda la clasificación a la siguiente fase y esperemos que se pueda dar para para conseguir todo lo que todos queremos por el club", expresó el zaguero paraguayo.

Respecto al esfuerzo que supone jugar la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf a máximo nivel a su llegada al futbol mexicano, Abram se dijo contento y en adaptación.

"Me he sentido muy bien, muy cómodo. Los compañeros me han recibido muy bien desde el primer día. Cada vez estoy con más confianza y poco a poco estoy teniendo minutos, espero poder seguir aportando", dijo el defensa.

El campeonato es uno de los objetivos en el plantel, aseguró Luis, por lo que el triunfo sería un aliciente para la escuadra celeste.

"Sin duda es es algo que todos queremos, que Cruz Azul sea el mejor. Nosotros tratamos de dejar siempre todo dentro del campo de juegos este para poder darle alegría a la gente y si con un triunfo pues mejor", respondió.

En cuanto a Cruz Azul en el panorama del futbol mexicano, Abram lo catalogó como un grande al ver que en todas las canchas que visita hay afición.

"Por lo que he visto aquí en México que es local en todas las canchas que va, así que para mí es el más grande aquí en México", declaró.