Liga MX: Cruz Azul está a un triunfo de igualar la racha histórica de triunfos de León

Cruz Azul sabe que esta jornada 14 tiene un reto diferente cuando se enfrente a las Chivas del Guadalajara, ya que los Celestes estan a solo un triunfo de iigualar la marca de triunfos seguidos que ostentan los Esmeraldas del León en la Liga MX.

Roberto Alvarado aseguró que la plantilla celeste no se detiene a pensar en dicha hazaña, pues tienen una más grande que cumplir más adelante.

“Sí, es bastante importante, siempre lo que queremos es sacar los tres puntos, más allá del récord que conseguimos, más allá de eso vemos el día a día, no estamos pensando tanto si igualamos a León, es importante que salgamos a darlo todo y seguir sumando de a tres”, dijo Alvarado para Récord.

La Máquina llega en mejor momento a este encuentro en el torneo Clausura 2021, al momento es el líder general de lal competencia y se enfrenta a uno de los equipos más irregulares del torneo.

“Nosotros cada partido salimos a ganar, a dejarlo todo en la cancha, sabemos que Chivas no está pasando por un gran momento, pero tienen buenos jugadores, tiene una gran plantilla, no debemos confiarnos porque cualquier rival es difícil. Chivas es un gran rival, con Alexis Vega, Antuna, Angulo, Macías, tiene buena ofensiva, nosotros estamos pensando en hacer bien nuestro partido, nos ha funcionado mucho defender y después atacar, vamos a hacer un gran partido, y ojalá que todos esos jugadores erren en el partido para que no los metan”, añadió.

La Máquina buscará empatar la marca de 12 victorias seguidas este sábado cuando se mida al Rebaño Sagrado.