Liga MX: Cruz Azul ganaría mucho dinero con el regreso de "Cabecita" Rodríguez al futbol mexicano

México.- La Liga MX está ansiosa por el regreso de uno de los máximos anotadores en las últimas temporadas como Jonathan Rodríguez pero quien está frotándose las manos es el equipo de Cruz Azul pues de viva voz de Jaime Ordiales, director deportivo de la máquina, la venta del atacante uruguayo traería una jugosa cantidad de dinero a las cuentas del equipo por lo que sería una excelente noticia en caso de buscar más refuerzos de cara al inicio del Apertura 2022.

Según comentó el directico, Cruz Azul buscó regresar al jugador pero la intervención del agente Gerardo Rabajda le aseguró que el jugador tenía un destino seguro en la MLS por lo que la máquina no intentó hacer el movimiento pues las cantidades que se manejaban los superaban de momento. Ante ello Cruz Azul no intentó más pensado que el charrúa regresaría a Norteamérica pero a otra liga hasta que se enteró de la intención de América en estos días.

"Busque alrededor de un mes a Gerardo Rabajda quien era con quien siempre traté lo referente a Cabecita y él fue tajante al decir que el jugador saldría de Arabia, saldría vendido en lo costo más un salario que era muy superior a lo que ganaba aquí, casi tres veces de lo que ganaba aquí", por lo que el directivo no intentó hacer más por el jugador dejando de buscar su regreso para esta temporada y asegurando que el equipo al que llegaría sería el LAFC de la MLS.

Pero las cosas cambiaron al revelar que le sorprendió que Cabecita Rodríguez interesaba en América ya que con lo anterior mencionado se pensaba que no estaba al alcance de los equipos de la Liga MX. Aseguró que está bien, que es un jugador importante más no un indispensable, ahí en donde mencionó que incluso podría favorecer a Cruz Azul dado que si América quiere al jugador tendrá que pagar una cuota pendiente del Al-Nassr la cual no reveló pero que si es mucho dinero.

"Me sorprendió lo del América, pero bueno en realidad estos hablando tal cual se dio, transparente. No estábamos en condiciones ahorita de cubrir esa expectativa aún cuando nos debían dinero, es una cantidad con la que vamos a tener que reforzar a todo el equipo en cuatro o cinco posiciones", dijo al programa de Adrenalina de Grupo Imagen, con estas declaraciones deja claro que América deberá cubrir ese pago que para alcanzar hasta 5 refuerzos debería ser muy alto.

Cruz Azul espera como todos en la Liga MX el anuncio oficial de parte de América del regreso de Cabecita quien según los reportes estaría siendo presentado esta semana junto a otros dos jugadores.