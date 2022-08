Liga MX: Cruz Azul hace oficial el fichaje de Alonso Escoboza a mediados del A2022

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul sigue incorporando nuevos integrantes a su primer equipo. Por la tarde de este sábado 13 de agosto hizo oficial el traspaso de Alonso Escoboza, quien se convierte en el cuarto refuerzo del club durante la celebración de la jornada 8 del Apertura 2022 de Liga MX.

"Ya eres de la Máquina. Ya eres #AzulDePorVida. ¡Bienvenido a Cruz Azul, Alonso Escoboza!", confirmó el cuadro cementero en sus redes sociales. El exfutbolista de los Rayos del Necaxa reforzará la lateral izquierda que dejó vacante Adrián Aldrete tras firmar con Pumas UNAM; será la competencia de Alejandro Mayorga en este torneo.

Alonso Escoboza estampó su firma en el contrato para jugar por un año con el nueve veces campeón de México. Se presenta a la institución de La Noria a unas horas de la celebración del partido contra Diablos Rojos del Toluca FC en el campo del Estadio Azteca.

El debut del mexicano con la Máquina de Cruz Azul tardará unos días y se estima que pueda estar listo para el Clásico Joven ante Club América, duelo correspondiente a la fecha 10 de la campaña en curso; podría aparecer a media semana, contra Xolos de Tijuana, siempre y cuando su registro entre antes de la fecha acordada.

Alonso Escoboza firmó contrato con Cruz Azul

De esta forma Alonso Escoboza se transforma en el cuarto fichaje para los cruzazulinos, posterior a la llegada de: Carlos Rotondi, Gonzalo Carneiro y Ramiro Funes Mori; no será el último refuerzo del club, pues en las próximas horas se oficializará al delantero Michael Estrada.

Alonso Escoboza en el juego de repesca

LLEGÓ A LA CDMX

El exjugador de los Diablos Rojos aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para presentar exámenes médicos y buscar la manera de ser un referente en Cruz Azul, afirmando que no pensó dos veces la oferta de regresar a la Liga MX, mucho menos si la oferta provino de los celestes.

"Cruz Azul es un equipo grande, no hay cómo decirle no. Muy emocionado porque es una Liga que conozco, me emocioné cuando me llegó la propuesta de acá, no lo pensé dos veces, vengo con muchas ilusiones. Espero llegar y marcar muchos goles, estoy ansioso de esta oportunidad y más por llegar a un club como Cruz Azul", dijo el ecuatoriano.