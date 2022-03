Liga MX: Cruz Azul no irá a Canadá a especular, aseguró Uriel Antuna

Cruz Azul se reencontró con la victoria como local tras vencer 2-1 a Pumas en la Jornada 10 del torneo Clausura 2022, después de las derrotas consecutivas ante Necaxa, Santos y Puebla en el Estadio Azteca. Uriel Antuna, quien dio la asistencia en el gol del triunfo de Juan Escobar, consideró que la victoria les dio oxígeno puro y que se quitaron el "mal sabor de boca".

"Teníamos la espinita de que no habíamos podido ganar, pero a final de cuentas el equipo nunca dejó de correr, nunca dejó de luchar y sabíamos que tarde o temprano se nos iba a dar el resultado en casa", declaró el atacante al final del partido contra los Pumas.

Por otra parte, el 'Brujo' señaló que un juego ante los universitarios puede considerarse un clásico entre ambas instituciones y que por ello saben mejor esas victorias. Añadió que ahora podrán viajar con más confianza a Canadá, donde enfrentarán al Montréal Impact y buscarán sellar su pase a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Era importantísimo seguir ganando, seguir sumando para mantenernos allá arriba. Más con estos dos torneos que tenemos, era importante ganar y más en un clásico. En un clásico se deja la vida, se suda la camiseta. Era importantísimo para llegar a Canadá con confianza. Independientemente que tenemos un gol a favor, tenemos que ir a proponer ese partido", enfatizó.

Finalmente, Uriel consideró que actualmente está en un buen momento gracias al apoyo con el que ha contado al interior del grupo. El atacante ya superó lo logrado el año pasado con Chivas y con dos goles y 3 asistencias en Liga MX, y un gol más en Concachampions, es uno de los pilares de Juan Reynoso, ya sea como titular o de recambio.

"Siempre había estado trabajando, para llegar a este nivel y gracias a Dios se me están dando los resultados. Gracias al equipo, también que me ha estado ayudando a agarrar esa confianza, al profesor. Los compañeros me tienen confianza, el profesor me tiene confianza, y así nos ayudamos todos. El grupo se ve muy bien y me siento muy cómodo", sentenció.