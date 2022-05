Liga MX: Cruz Azul no se siente favorito sobre Necaxa en Repechaje

México.- Este miércoles Cruz Azul ofreció conferencia de prensa en donde Santiago Giménez fue el encargado de hablar por sus compañeros de cara al partido de Repechaje de la Liga MX ante el Necaxa y dejó claro que la máquina está pasando por un momento muy complicado y no son para nada los favoritos pero que aún con ello no los pueden descartar ya que dar la sorpresa es una de las cartas del equipo celeste.

"No creo que ser favoritos, Necaxa cerró muy bien el torneo y nosotros no, será un partido muy parejo y tenemos que salir a proponer, más porque estamos en casa", dijo el delantero mexicano. Pero aún con las limitantes con las que llegan, Giménez destaca que será de suma importancia entrar a Liguilla de lo contrario solo único en lo que podría pensar es que fue un total fracaso de torneo.

"Si no llegamos a calificar sería un fracaso totalmente, el grupo se ha convencido de lo que somos (capaces) y de lo que representa Cruz Azul y tenemos que ganar. Hoy tenemos la oportunidad para demostrar lo que representa Cruz Azul", agregó el futbolista. Ante ello hizo el llamado a la afición a que los apoyo desde las gradas pidiendo una gran entrada para hacer pesar al Azteca y darles ese animo para llegar a zonas importantes.

"En el Azteca no nos ha ido muy bien y queremos revertir esa situación y uno no entiende por qué no tenemos buenos resultados, pero estamos confiados en revestir esto el sábado", dijo. Ante ello la directiva de Cruz Azul puso precios totalmente accesibles para este partido desde los 50 a los 70 pesos, esperando el apoyo de la afición en un duelo más que importante.

Cruz Azul ha tenido una baja considerable de su futbol, luego del título del Clausura 2021 de la Liga MX, el siguiente torneo no pudo entrar a Liguilla y en este torneo está cerca de un segundo fracaso, más otras instancias que se han acumulado lo que haría un descontento muy fuerte en caso de no conseguir un buen resultado este fin de semana.

Necaxa ya sabe lo que es ganar en el Azteca y es que en la fecha 5 visitaron a la Máquina y les ganaron de último minuto. Este partido será el primero en jugarse este sábado 7 de mayo desde la cancha del Azteca en punto de las 17:45 pm y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN.