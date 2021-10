Liga MX: "Cruz Azul nunca me dejó salir" César Villaluz sobre su sueño frustrado de ir a Europa

México.- Una de las grandes estrellas del Mundial de 2005 en el que México resultó campeón fue César Villaluz y eso le hizo rápidamente ser el centro de atención por clubes europeos como compañeros pero en su caso una mala jugada por su mismo equipo en la Liga MX le negó haberse ido a Austria que fue donde lo buscaron.

César Villaluz recientemente recordó la ocasión que estuvo a nada de que lo fichara un equipo de Europa, para ser exactos el Reb Bull Salzburg quien de verdad mostró interés en los servicios del mexicano y que todo iba marchando de buena manera, hasta el Cruz Azul había dado el visto bueno pero de último momento todo se cayó.

"Reb Bull México me contactó, me dijeron que habían comprado un equipo en Austria (Reb Bull Salzburg) y que estaba empezando el el futbol, me llamaron y yo fui a las oficinas de México", comentó en el podcast "La Reta".

Asegura que luego del título mundial fueron los primeros que lo buscaron y que de verdad había interés de llevárselo, incluso confesó que Cruz Azul era ya parte de las platicas para que el jugador dejara la Liga MX y cumpliera su sueño de ir a Europa, entrenadores, directiva, todo habían dado el sí.

"Empezaron a platicar con mi representante, estaban muy interesados y ya se habló con el club, entonces si era real. El club había dicho que sí, el entrenador había dicho que sí, entonces ya estaban los boletos para ir a conocer la ciudad porque decía que caía nieve, que tenía que ir a ver si me adaptaba", agregó.

Pero justo cuando estaba todo listo para irse, la directiva de Cruz Azul cambió completamente todo, le dejaron claro que no podían dejarlo ir porque al ser él un jugador menor de edad era el elegido para cumplir con la marca de minutos de la Liga MX, lo que sorprendió al jugador ya que eso no lo habían mencionado.

César Villaluz en sus inicios con Cruz Azul | Foto: Jam Media

Por si fuera poco le dejaron claro que la única manera en la que podría dejar al equipo era si quedaba campeón, cosa que se sabe no pasó sino hasta 15 años más tarde por lo que se haber seguido con su carrera en los cementeros apenas lo hubiera logrado hasta este 2021.

Villaluz se mostró consternado por la manera en la que todo cambio de un instante a otro, incluso ya tenían los boletos para ir a la ciudad, todo era tan real que ya hasta le habían sacado las fotos para su presentación pero todo eso quedó en el olvido por la decisión del equipo de la Liga MX.

"Ya estaban los boletos y al final Cruz Azul dijo que no, que yo iba a ser el menor. En ese entonces estaba la regla del menor y yo iba a ocupar los minutos de menor", comentó. "Ya hasta me habían tomado las fotos con la playera, pero al final no se hizo", finalizó.

César Villaluz confesó que luego de eso hubo más oportunidades pero siempre pasó lo mismo, "Cruz Azul nunca me dejó salir". Luego de eso debutó en la Liga MX con el primer equipo y cumplió con todo lo que el club le pidió hasta aquella falta que le costó prácticamente su carrera y que le mandó a vagar por el futbol.