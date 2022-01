Liga MX: Cruz Azul pide a Boca Juniors 2 mdd por "Pol" Fernández

México.- Luego de varios días desde que el argentino Guillermo "Pol" Fernández pidió permiso a la directiva para ir a su país se especuló que lo hacía con la intención de negocias una vez más con Boca Juniors y ante esa inminente situación la directita de Cruz Azul ha decido ponerle precio a su jugador y se lo ha ofrecido al conjunto Xeneize en poco más de 2 millones de dólares los cuales afirmaron que estarían pagando son problema alguno para tener de regreso al jugador en sus filas.

De acuerdo con Récord el Cruz Azul se hizo a la idea de que el argentino ya no volverá por lo que ahora espera sacar algo de ganancia con su partida. Se habla de que le han ofrecido una negociación para venderlo y que el equipo sudamericano ha aceptado, pues Sebastián Battaglia, DT de Boca lo quiere bajo su mando lo que restaría solo hacer oficial la transacción de la millonaria cantidad la cual ya se han comprometido a pagar a la brevedad.

Agrega la fuente que dicha negociación no incluye ningún intercambio, los 2 millones de dólares que Boca pague serían por la carta de Pol Fernández, eso se destacó así por las especulaciones de que Christian Pavón podría llegar al equipo de la Liga MX a través de un intercambio aunque no ha quedado descartada la posibilidad de que el tambien argentino sea buscado para incorporarse a Cruz Azul para el Clausura 2022.

Guillermo Fernández dejaría al Cruz Azul para ir a Boca | Foto: Jam Media

Ahora solo queda esperar que se efectué el pago y la cesión de los derechos. Pol Fernández una vez habría mentido a la directiva de Cruz Azul para poder salir del equipo, pues curiosamente hizo lo mismo hace algunas temporadas, fue a Argentina y cuando menos lo esperaron firmó con Boca dejando colgado a Cruz Azul aún teniendo un contrato, ahora si la máquina se haría cargo de terminar la relación de manera definitiva.

La Liga MX cerrará su mercado de fichajes el 1 de febrero a las 17:00 pm luego de esa hora, cualquier movimiento que no se haya efectuado no podrá concluirse, y eso aplica para la salida como llegada de jugadores a los clubes mexicanos. Juan Reynoso en las últimas ruedas de prensa ha declarado que espera que lleguen al menos dos jugadores más al equipo pero por ahora eso no ha sucedido, aunque con los que ya se han presentado con el equipo se han llevado los aplausos de sus seguidores.