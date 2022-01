Liga MX: Cruz Azul lanza propuesta por defensor de Flamengo; El club rechazó la oferta

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul quiere ser más imperante en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Pese a comenzar con dos victorias al hilo el técnico Juan Reynoso afirmó que desea más refuerzos, principalmente un central, un volante y un delantero. El club comenzó a poner manos a la obra a su petición.

Una de las demarcaciones que necesita el equipo del inca en este Clausura 2022 es un nuevo defensa central que sea la nueva competencia de Julio César "Cata" Domínguez y Pablo Aguilar, principalmente de este último que vivirá sus últimos momentos al término del torneo, de acuerdo al propio Juan Reynoso.

Por ese motivo el conjunto de la Capital se quiere avivar para amarrar a un nuevo zaguero que tenga el papel como representante del eje defensivo. Entre sus opciones aparece un jugador que milita en el Campeonato Brasileño de Serie A con el equipo de Flamengo.

Juan Reynoso en la banca celeste

En la órbita cementera el brasileño Leonardo "Léo" Pereira se localiza entre las posibles alternativas del nueve veces campeón de México. Con 25 años es una de las estrellas de su vigente institución, por ende el cuadro de La Noria ya presentó su primera propuesta para contar con él por lo que resta del Clausura 2022.

Léo Pereira podría llegar a Cruz Azul

FLAMENGO RECHAZA OFERTA CELESTE

Los planes de Cruz Azul no obtuvieron un buen inicio, pues, de acuerdo al sitio Globo Esporte, la máquina envió su oferta inicial el pasado viernes. La respuesta no tardó más de un día, pero la contestación no fue la esperada, ya que Flamengo rechazó tal propuesta.

"Flamengo recibió este fin de semana una oferta de Cruz Azul de México por el defensa Léo Pereira, pero la rechazó rápidamente. El club de momento tiene pocas opciones para el puesto, y por ahora, solo abrirá conversaciones sobre la salida de los zagueros en caso de propuestas que no puedan rechazar", se lee en la información.

Alineación de Cruz Azul

Jam media

Cruz Azul deberá abrir la chequera para realizar una mejor contraoferta que sea convincente para los brasileños. En caso de resolver este asunto Leonardo Pereira se convertiría en el sexto refuerzo después de Christian Tabó, Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Erik Lira y Carlos Rodríguez.

