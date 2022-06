Liga MX: Cruz Azul se negaría a pagar el finiquito a Juan Reynoso

México.- Cruz Azul no sale de un escándalo cuando ya está en otro, ahora el equipo cementero estaría envuelto en una pelea con su ex entrenador Juan Reynoso a quien supuestamente le estarían negando su finiquito luego de haber dejar el cargo hace algunas semanas. De acuerdo con las investigaciones todo se debería a que Cruz Azul solo quiere pagarle 15 días de su finiquito y no los 6 meses que le restaban al entrenador con la máquina.

Según dio a conocer el periodista André Marín en su participación con el portal Mediotiempo en "La Autopsia", asegura que la directiva quiere que el entrenador solo reciba una "quincena" y no lo que restaba de su contrato pues aunque no renovó el mismo, tenía vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022 por lo que legalmente tendría que percibir mucho más dinero.

"¿Por qué Cruz Azul no le quiere pagar el finiquito a Juan Reynoso? El hombre después de 23 años les dio un título de Liga. Cruz Azul está en todo su derecho de no seguir con Reynoso, lo que no se vale es que si tenía contrato vigente, no se lo quieran liquidar", dijo el periodista de Fox Sports en el Podcast. Agregó que le parece una mala pasada de la directiva a quien le regresó la gloria.

Incluso lanzó un dato que podría preocupar a la afición de Cruz Azul y es que aseguró que si la máquina no liquida a Reynoso, no se podrá registrar al nuevo DT ante la Liga MX por lo que podría ser un momento complicado para Cruz Azul dado que el torneo está por iniciar y podría darla algunos problemas de no poder tener en el banquillo a Diego Aguirre.

"Si Cruz Azul no finiquita el contrato con Juan Reynoso o le paga lo que tiene que pagar, no podrá registrar a Diego Aguirre como entrenador. Reynoso tenía seis meses más de contrato. Juan es símbolo de Cruz Azul, lo están tratando como a un perro cualquiera", comentó André Marín. Ahora solo quedará esperar a que la máquina esclarezca la situación para dar paso a lo que se viene que es el inicio de la Liga MX.