Liga MX: Cruz Azul se queda sin directiva, Álvaro Dávila saldrá del equipo de forma oficial

México.- Lo que parecía que estaba funcionando en el nuevo Cruz Azul, ahora ha tomado un camino totalmente inesperado pues a falta de que se haga oficial, Álvaro Dávila y su personal dejará la presidencia del equipo luego de que se han revelado algunas diferencias en el centro del club lo que ha obligado al directivo a decir adiós de manera inesperada. Se espera que sea en las siguientes horas cuando el club emita un comunicado anunciando la salida de Dávila para dar paso a un nuevo proceso para elegir a su sucesor.

De acuerdo con ESPN, la Cooperativa de Cruz Azul, a cargo de Víctor Manuel Velázquez ha decidido que por diferencias administrativas e ideológicas ha decidido que Álvaro Dávila no continúe como presidente ejecutivo de Cruz Azul. La fuente no profundiza más en el conflicto entre ambos lados dejando solo con la versión desde lo más alto del equipo cementero. Hasta el día de hoy Álvaro Dávila había sido un elemento importante para Cruz Azul pues luego de tomar el puesto de Guillermo Álvarez llevó al equipo al título hace ya casi un año y ahora han decidido que no siga más.

Tambien se revela que será este mismo jueves cuando a través de las redes sociales de Cruz Azul se haga oficial la salida del directivo, con él dos personas más estarían marchándose, el director de comunicación Edwin Victoria y el director de servicios médicos Gerardo Meraz. Al momento todo en Cruz Azul pasa por un momento de evaluación ya que hay otros puestos en los que se analiza continuar con el personal o tambien renovarlo, como el director deportivo, con Héctor Lara que hasta el momento habría hecho bien su trabajo.

En lo que respecta al nuevo presidente de Cruz Azul, los nombres ya comienzan a sonar y entre el más repetido es el de Jaime Ordiales quien luego de ser relegado de su puesto hace algunos torneos se mantuvo como asesor externo, ahora podría regresar como el presidente de la máquina en lo deportivo o en lo ejecutivo, aún se mantiene en un análisis para dejar todos los puestos en el mejor elemento posible.

Álvaro Dávila saldrá de Cruz Azul en las siguientes horas | Foto: Jam Media

Cruz Azul desde hace un par de años ha vivido situaciones complicadas gracias a sus directivos, iniciando con Guillermo Álvarez quien fue acusado de fraude y desvió de fondos del equipo, por lo que fue destituido de su puesto, se le congelaron las cuentas al club, aún con todo eso se mantuvieron a flote, luego llegó la nueva directiva quienes hicieron una limpieza para arreglar un poco el desorden de la administración pasada al punto de llegar el título luego de 23 años sin lograrlo.

Se espera que estos cambios no afecten al equipo y logren concentrarse en lo que les compete que es el juego en la cancha. Ahora Cruz Azul se mantienen en el segundo puesto empatado con Puebla y Atlas con 10 puntos, siendo un triple empate en la cima, el arranque ha sido bueno, los refuerzos han respondido y eso tiene contentos a su afición como a los directivos en el equipo.