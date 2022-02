Liga MX: Cruz Azul tendría plantilla completa para su duelo ante el Forge en Concachampions

México.- Luego de una goleada en la Liga MX que llegó para calmar la presión en Cruz Azul, este jueves verán acción en los 8vos de final de la Concachampions en donde buscarán sellar su pase a los 4tos de final cuando intenten derrotar al Forge de Canadá a quien le ganan en el global apenas 1-0. La ventaja para este partido es que Juan Reynoso podría contar por primera vez con su plantilla completa y es que ha recuperado a elementos lesionados y a quienes en el duelo de ida no fueron convocados pero que ahora podrían entrar en la lista.

En las últimas horas Cruz Azul ha dado a conocer que casos como el de Christian Tabó se ha solucionado por lo que podría ser elegible para el duelo de este jueves, Adrián Aldrete es otro de los elementos que ya se han integrado a los entrenamientos y quien podría ver acción siempre y cuando el entrenador le de el visto bueno pues lo último que quisiera es que se vuelva a lesionar. Y el último caso en el que se espera la confirmación para saber si tendrá o no la oportunidad de jugar es de Ángel Romero quien no ha estado entrenando por un tema de Covid-19 por lo que se perdió el juego de Liga MX, pero se le han hecho pruebas PCR a la espera de resultados.

El resto de la plantilla podrá ser elegida, hay que recordar que en la ida en Canadá Romero no estuvo por temas legales con su visa, se dio la baja de Aldrete por la lesión y los casos de Pablo Aguilar y Charly Rodríguez que por decisión técnica no fueron llevados, ahora todos ellos serían de la partida para sellar el pase ya que se vio un equipo sin mucha definición en la ida por lo que solo ganaron 1-0. La lista de jugadores convocados podría ser revelada este miércoles o el jueves por la mañana para saber quiénes pueden jugar y quienes no, aunque se puede esperar sorpresas pensando en el juego de la Liga MX.

Cruz Azul podría disponer de plantilla entera ante el Forge de Canadá | Foto: Jam Media

Cruz Azul recibirá este jueves 24 de febrero a Forge FC a quien derrota 1-0 en el global. Para asegurar su pase a los 4tos de final deberán mantener el marcador o ganar el mismo. Las acciones se llevarán a cabo en punto de las 19:30 pm. La maquina en esta misma semana volverá a la acción en la Liga MX con el cierre de la jornada 7 este domingo 27 de febrero cuando reciba a Santos en el Azteca, una reedición de la final del Clausura 2021 en donde los celestes levantaron su novena copa.

La máquina busca sacarse la espinita de las últimas dos ediciones de Concachampions en donde quedaron fuera de la competencia a muy cerca de la gloria, en el 2020 eliminados por el LAFC y en el 2021 por los Rayados ya en esta ocasión con Juan Reynoso al mando por lo que esperan hacer la diferencia en esta ocasión para dar la alegría a sus seguidores.