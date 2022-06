Liga MX: Cruz Azul todavía no podrá contar con sus convocados a selección

Gerardo Martino dio a conocer este domingo la lista de jugadores que se mantendrán en la convocatoria para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf. Después del empate sin goles contra Ecuador, el argentino hizo un recorte de 16 futbolistas que ya no continuarán con el Tri.

En total, 6 futbolistas que militan en la Liga MX dejaron la concentración de la Selección Mexicana y reportarán con sus clubes o tendrán algunos días de descanso. Mientras que de los 22 que quedaron, y a quienes se sumó David Ochoa, 18 juegan en equipos mexicanos, 4 de ellos en Cruz Azul.

Julio César Domínguez, Santiago Giménez, Uriel Antuna y Erik Lira son los 4 jugadores de la Máquina que fueron convocados y que seguirán bajo las órdenes del 'Tata' Martino. Por lo que ninguno de ellos ha conocido todavía a Diego Aguirre, presentado la semana pasada como nuevo estratega en la Noria.

Por otra parte, los mexicanos no son los únicos jugadores con los que el charrúa no ha podido trabajar. Luis Abram también está en concentración con Perú, aunque no tuvo actividad en el amistoso contra Nueva Zelanda. Mientras que Ángel Romero y jugó poco menos de media hora en la derrota contra Japón en un amistoso el pasado jueves.

En el caso del atacante guaraní, su siguiente compromiso es el viernes 10 de junio ante Corea del Sur, tras lo cual estará listo para reportar con Cruz Azul. Mientras que el defensa peruano volverá hasta la siguiente semana, ya que Perú juega el repechaje mundialista el próximo lunes 13.

En situación similar a la de Abram están los seleccionados mexicanos, pues el último compromiso del Tri es el 14 de junio. Por lo que, tanto el zaguero sudamericano como los jugadores aztecas tendrán apenas 2 semanas, o menos, para hacer pretemporada con Cruz Azul antes del Apertura 2022.