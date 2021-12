Liga MX: Cruz Azul y Rayados llegaron a un acuerdo en el intercambio de Romo y Rodríguez

México.- Este lunes se ha revelado que el intercambio que se venía manejando en la Liga MX de Luis Romo y de Carlos Rodríguez ha llegado a buen puerto y solo necesitan el sí de un jugador para proceder a la negociación entre Cruz Azul y Rayados. Si bien días pasados se había dicho que era algo imposible tras las declaraciones de Luis Romo pero ahora es más que posible por las necesidades de la máquina para reforzarse, solo esperan a que Carlos Rodríguez acepte la propuesta del equipo para dar luz verde.

Según reveló el reportero de ESPN, León Lecanda ya es un hecho al 95%, siendo la parte del jugador de Rayados lo que se necesita para avanzar en la negociación. Incluso en dicho acuerdo, Cruz Azul haría hasta lo imposible para obtener el cambio, pagando a Rayados la diferencia por el pase de Charly, pero aún puede caerse pues si el Rodríguez no acepta no habrá manera de que se selle el cambio, la otra forma era que Erick Aguirre vaya pues el equipo de la máquina lo había pedido desde un inicio pero Rayados no lo vendería ya que apenas tiene 6 meses en el equipo.

"Ambos clubes llegaron este lunes a un acuerdo total para el intercambio de Luis Romo por Charly Rodríguez. Romo ya dio el sí para ir a Rayados, sólo falta el "ok" de Rodríguez", se lee en la publicación del reportero. Al momento el único que había salido a desmentir las cosas era Romo quien en una entrevista para TUDN había dicho que no iría a ningún equipo de la Liga MX y solo saldría a Europa, algo que ahora se ve complicado.

Charly Rodríguez no ha manifestado por el momento lo que deja mucho que pensar para la afición de Rayados que por el momento no estaría recibiendo del todo bien la noticia ya que a falta de 10 días estarían dejando ir a un jugador y apenas llegaría un refuerzo siendo que tenían las expectativas muy altas para estas instancias de previo al torneo.

Rayados y Cruz Azul tendrían un acuerdo por sus jugadores | Foto: Captura

La situación contractual de los jugadores es clara, Romo termina contrato en diciembre de 2022, pero Cruz Azul para poder sacar algo de su salida espera poder hacer el cambio, en el caso de Rodríguez aún tiene contrato vigente por un año más por lo podría ver hasta buena opción poder salir ya que en Rayados estaba un poco estancando en las últimas temporadas.

Ambos jugadores con materiales de selección mexicana, son fijos en la convocatorias de Gerardo Martino pero pocas veces comparten campo, fueron medallistas olímpicos en Tokio 2020, ahí fueron compañeros en el terreno de juego. Por lo que deberán rendir en sus clubes o si se concreta el intercambio para ser piezas claves en el Tri para el 2022.