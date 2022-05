Liga MX: Cruz Azul ya trabaja en las instalaciones de la Noria previo a su duelo contra Tigres de Liguilla

La Maquina Celeste del Cruz Azul inicio sus entrenamientos previo al juego de ida de Cuartos de Final ante Tigres en las instalaciones de la Noria, donde el equipo se preparar para encarar este duelo de suma importancia ante unos de los clubes considerados favoritos a ganar este Clausura 2022 de la Liga MX.

Los Celestes llegan a esta fase de Cuartos de Final tras eliminar en el Repechaje en la tanda de penales al equipo de Rayos del Necaxa donde Sebastián Jurado fue el héroe del encuentro. Si bien el Cruz Azul logro su boleto, el equipo debe de mejorar aún más si quiere salir victorioso en la llave ante Tigres.

Juan Reynoso y su equipo saben que lo mostrado ante Rayos del Necaxa no fue de lo mejor y eso los margino a terminar el encuentro por la vía de los penales, que para su salvación salieron abantes, ahora los errores cometidos en el repechaje no se pueden repetir ante un equipo de Tigres que no perdona nada.

Es por ello que los celestes ya iniciaron su entrenamiento previo, tomando en cuenta mucho la estrategia a llevar para el juego de vuelta de esta semana que es lo que les acata para poder sacar adelante.

La última ocasión en la que estuvieron frente a frente en la Liguilla fue en el Apertura 2020 de la Liga MX, en donde los capitalinos avanzaron sin problema a las semifinales, en la ida ganaron 3-1 en el Estadio Universitario y en el Azteca los universitarios ganaron 1-0, pero no fue suficiente.

Te recomendamos leer

En la temporada regular los felinos no aprovecharon su condición de local tras empatar 2-2 en el Estadio Universitario en la jornada 8 del Clausura 2022.