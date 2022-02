Liga MX: ¿Cuál es la razón que ostenta Necaxa ante la posible baja de Nicolás Castillo en el CL2022?

No le ha salido nada bien al delantero chileno Nicolás Castillo desde su regreso a las canchas, y es que con la llegada de Jaime Lozano al banquillo de Necaxa, todo suena a que su salida esta más que marcada en este Clausura 2022 de la Liga MX.

Muchos factores han influido para que Necaxa tome la decisión de darle salida al jugador chileno y es que no ha mostrado mucho avanza en la parte física y eso fue uno de los aspectos que se estipulo en su contrato, ya que de no cumplir con las normas debidas se le podría prescindir de sus servicios en cualquier momento si el estado físico del jugador no era el adecuado.

Esta es la Cláusula en la cual se apegaría el equipo de Rayos del Necaxa para poder darle salida al jugador chileno que no ha podido integrarse de lleno a las canchas hasta el momento.

Nicolás Castillo llego como flamante refuerzo para este torneo Clausura 2022 cuando estaba de estratega Pablo Guede, para su mala suerte se le dio de baja al técnico y con la llegada de Jaime Lozano, parece ser que el delantero chileno no entra en los planes.

El delantero chileno suma pocos minutos en la cancha en este torneo Clausura 2022, ya que solo tiene apenas 56 minutos, repartidos entre los partidos de las primeras dos jornadas ante FC Juárez y Rayados de Monterrey, respectivamente.

En la estancia de Pablo Guede en el banquillo del Necaxa, Nicolás Castillo estuvo la mayor parte trabajando por separado que el plantel mayor. lo que comenzó a hacer ruido de la posible salida del andino.

Si se da la salida de Nicolás Castillo, Jaime Lozano solo se quedaría con Facundo Batista, Milton Giménez, Maximiliano Salas y Luis García como delanteros para este torneo Clausura 2022.