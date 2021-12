Liga MX: ¿Cuándo se juega la jornada 1 del torneo Clausura 2022?

El torneo Clausura ya esta más cerca que nunca en la Liga MX y los equipos ya alistan sus últimos detalles para arrancar de buena manera en busca del campeonato.

Y es que los equipos tienen su última semana de preparación en su pretemporada, ya que el próximo 6 de enero se pondrá en marcha la jornada 1 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX con una serie de juegos.

Los duelos de la jornada 1 serán Atlético de San Luis vs Pachuca, León vs Atlas (19 de enero de 2022/reprogramado), Pumas de la UNAM vs Diablos Rojos del Toluca, Franja del Puebla vs Club América.

En lo destacado de la fecha uno es el encuentro entre los Esmeraldas del León ante los Rojinegros del Atlas, en un episodio más de la Final del torneo Apertura 2021.

Los Esmeraldas tendrán una venganza muy temprana ante Atlas al inicio del certamen tras perder la corona en el torneo pasado.

En lo más destacado de este calendario se da en los famosos Clásicos entre varios clubes del futbol mexicano. Pumas vs América jugarán en la jornada 7 el sábado 26 de febrero de 2022).

El Clásico Nacional entre Chivas vs América y el Clásico Joven entre Cruz Azul vs Pumas de la jornada 10 será el sábado 12 de marzo de 2022.

Por su parte el Clásico Regio y el Tapatío se jugara en la jornada 11 el sábado 19 de marzo de 2022.