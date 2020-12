Liga MX: ¿Cuándo vuelve Chivas a la actividad rumbo al Clausura 2021? Aquí te lo decimos

Guadalajara.- Con la eliminación del Guard1anes 2020 las Chivas se han tomado unos días de vacaciones para regresar a partir del 15 de diciembre a los exámenes médicos y físicos en Verde Valle. Asimismo revelan que saldrán de Guadalajara para tener su preparación más exigente y tener como descanso las fiestas decembrinas.

A través de un comunicado el Club Deportivo Guadalajara dejó claro cuál será la forma de trabajo para este mes de diciembre en donde tendrán poco tiempo para preparar el siguiente torneo, primero por el momento el que culminó su participación, muy cercana al inicio del siguiente y también por las fechas especiales como 24 y 25 de diciembre.

El club anunció que desde la eliminación hasta el próximo 15 de diciembre estarán fuera en un corto periodo vacacional, "El plantel de las Chivas reportará de vuelta el martes 15 de diciembre para llevar a cabo los exámenes médicos y físicos de rigor entre ese día y el miércoles, el jueves 17 partirá a una sede por confirmar para desarrollar la parte más exigente de su preparación hasta el miércoles 23", se lee en el comunicado.

También anuncian que los días 24 y 25 de diciembre serán tomados como descanso para que los jugadores tengan un momento con sus familias y a partir del 26 los trabajos volverán normalmente a Verde Valle. El inicio del torneo será el próximo 8 de enero del 2021, poco menos de un mes para preparar una nueva temporada.

Hasta el momento el único jugador que han perdido es Alejandro Zendejas quien fue comprado por Necaxa. En el caso contario el único jugador que se aproxima por ahora para llegar es César Huerta quien había estado de préstamo con Monarcas y Mazatlán, se espera que el anuncio se haga oficial una vez que vuelvan a los entrenamientos la siguiente semana.

Chivas por ahora no presenta bajas considerables de cara al CL21 | Foto: Jam Media

Con respecto a los futbolistas que tiene en la "congeladora" esperan poder encontrarle un puesto a todos y que no se queden en el equipo que de ser así podrían ser una carga más económicamente para ellos, algo que por estos tiempos no se pueden permitir. Recientemente se han revelado datos de que el Necaxa no quiso recibir a dos de ellos como pagos de una deuda que tiene el Rebaño con ellos por la venta de jugadores.

Víctor Manuel Vucetich habría ya pensado en al menos dos refuerzos para la siguiente campaña, y los nombres que han sonado son de mexicanos bien valorados en sus equipos y que difícilmente podrán salir de ellos. También ha comenzado a sobresalir que el nombre de Fernando Beltrán ya no es bien visto por el entrenador y le estarían buscando la salida, pero por ahora sin nada confirmado.