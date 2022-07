Liga MX: ¿Cuánto ganará Santiago Ormeño en las Chivas?

Mucha polémica ha causado la llegada de Santiago Ormeño a las Chivas del Guadalajara, más que nada por el hecho de representar a la selección del Perú y olvidándose en el Rebaño su reglamento de solo futbolistas mexicanos.

Aparte de todo este mundo de declaraciones que se han dado por dicho reglamento, Santiago Ormeño llega a las Chivas para suplir la baja de José Juan Macías en todo el año y aquí te decimos cuanto ganará.

La cantidad sería de poco más de 790 mil pesos mensuales, muy alejados de los casi 3 millones que José Juan Macías percibe en la actualidad, según ESPN, se le ofreció en el primer acercamiento que se dio en octubre de 2021.

Santiago Ormeño no tuvo mucho protagonismo en los Esmeraldas del León, dejando mucho que desear luego de venir de triunfar con la Franja del Puebla. Sus números no lo ayudan mucho y es por ello que probablemente la cifra de pago no sea la más alta que se esperaba en Chivas.

El lunes presentarán a Santiago Ormeño en Chivas del Guadalajara, donde el delantero dará sus primeras reacciones con la playera del Rebaño Sagrado.

En el Verano de 2019, Santiago Ormeño hizo pretemporada con Chivas por invitación de Tomás Boy. Al final no lo quisieron por el tema de la edad. Ahora llega como refuerzo luego de sus 17 goles en Puebla y 1 en León.