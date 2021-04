Liga MX: Cuánto tendría que pagarle Chivas a Víctor Manuel Vucetich en caso de despedirlo

Guadalajara.- La actualidad de las Chivas en el torneo mexicano no es nada alentador, si bien continúan dependiendo de ellos cada vez se complican los partidos y son menos las oportunidades de sacar buenos resultados y eso tiene en la cuerda floja a Víctor Manuel Vucetich que aun estando en peligro y ser despedido podría ser el que más gane con eso.

Sabiendo la realidad del Rebaño en la Liga MX el "Rey Midas" desea continuar en el equipo hasta la última instancia por dos razones, una intentar rescatar al equipo y meterlo a Liguilla y pelear por el título y la otra que aunque no sea la más elegante es para que en caso de no de una mejora sea despedido y se le pague el resto de su contrato ya que si renuncia no recibiría lo mismo.

En las últimas horas se ha filtrado que en caso de Víctor Manuel Vucetich sea despedido podría recibir hasta 1.5 millones de dólares y eso tiene mucho sentido pues su contrato finaliza en este mismo torneo por lo que de no cumplir con las metas del equipo podría irse tranquilo y con el dinero que le corresponde.

Si bien esto no es confirmado por el estratega quien prefiere intentar salvar el "barco", su discurso avala que no se irá a menos de que lo corran y que es lo que cada vez se aproxima. Vucetich tiene 4 partidos más para intentar sacar resultados favorables y tener oportunidades claras para que Chivas pelee por un campeonato como sí lo hizo la temporada pasada.

Apenas el pasado domingo luego de su juego ante Cruz Azul, se encaró con un aficionado de Chivas en el aeropuerto a quien le pidió disculpas y le ofreció una mejora considerable para el equipo y darlo todo en las últimas jornadas, dejando claro una vez más que no se irá por propia cuenta.

Amaury Vergara, presidente y dueño del Guadalajara ya le puso un ultimátum tanto a Ricardo Peláez como al mismo Vucetich y espera que saquen los puntos necesarios de los contrario estarían muy cerca de irse. De acuerdo con David Medrano, periodista de TV Azteca, Amaury ya evaluó la continuidad de Vucetich y todo se define al culminar la temporada.

Chivas ahora tiene 4 finales en un mes, deberá salir a jugarse todo para intentar sacar la mayor cantidad de puntos, hoy se encuentra en la posición número 15 con 13 puntos a 3 de la zona de repesca y esa es la meta ahora que ya es imposible que se meta directo a la Liguilla. Los partidos que tiene que superar no son nada sencillos iniciando con el duelo pendiente ante Monterrey en la sultana del norte.

Este fin de semana lo harán ante Xolos en casa, uno de los equipos que se han quedado sin entrenador y que podría ser la victima perfecta para sacar el resultado. Luego viene el Clásico Tapatío otros de los partidos importantes y que no se puede permitir perderlo luego de la humillación ante el América en otro Clásico y el cierre lo harán ante Tigres, otro de los equipo que quieren meterse en la repesca.

Calendario de Chivas

Chivas vs Tijuana | 19:00 pm | IZZ | 17 de abril

Monterrey vs Chivas | 21:00 pm | Fox Sports | 21 de abril

Atlas vs Chivas | 19:00 pm | TV Azteca y TUDN | 24 de abril

Chivas vs Tigres | 17:00 pm | TV Azteca, TUDN | 1 de mayo