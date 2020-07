Liga MX: Cuatro prospectos podrían reforzar al Club América

Miguel Herrera, el estratega de las Águilas del América aseguró que hay cuatro porspectos en la mira para reforzar al equipo en el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX 2020.

Con la baja de Renato Ibarra, el América se esta replanteando la idea de conseguir en el mercado de fichajes a cuatro posibles prospectos para que lleguen al próximo torneo de la Liga MX, hasta el momento la directiva y Herrera estan planteandose a los jugadores que estarían llegando al club empumado.

"Tenemos varios nombres estamos viendo ya desde hace rato y se está preguntando. Todavia no hay una desición al cien pero estamos preguntando por esos jugadores para ver cuál es la opción que podemos traer, son bastante interesantes estos cuatro jugadores, los esperamos que se pueda dar" dijo Miguel Herrera.

Lo que si dejó en claro Miguel Herrera es que los jugadores que se fichen para el club no vendrían procedentes del Independiente.

"América esta esperando el pago de Independiente no ha hablado de ninguna circunstancia no va a recibir un jugador de equipo vamos a recibir el dinero que es lo que debe Independiente y qué es lo que que me esta documentando y activa y esperemos que se cumpla el pago", señaló.

Herrera comentó que en el perfil de los jugadores que busca el América es el que se acople al estilo de juego y el más idóneo para que funcionen a la perfección en este próximo torneo de futbol mexicano.

El día de ayer se rumoró que el defensa ecuatoriano Antonio Valencia podría llegar al América, pero el mismo agente del jugador aseguró que Valencia tiene propuestas de la MLS, y debido a su edad la mejor opción sería emigrar al futbol estadounidense.

El Presidente Deportivo del América comentó que es un poco díficil pensar en que Valencia llegue al club, pensando bien en la edad del futbolista.

“A ver, es un jugador de casi 35 años, ¿no? No tengo nada con que tenga esa edad, al contrario, pero no va con la política de la institución con relación a los fichajes. Ya hablamos con Santiago (Baños, el Presidente Deportivo) que hay que darles prioridad a los jóvenes y no pues traer por traer.”

La otra razón por la que Herrera descartó la llegada de Valencia fue su alto sueldo, el cual de momento el América no podría cubrir debido a las pérdidas económicas provocadas por el coronavirus, mismas que han provocado un cambio en el esquema de pagos no sólo para las Águilas, sino para todos los equipos en el mundo.

