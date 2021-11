Liga MX: Cuauhtémoc Blanco afirma que América debe tener mucho cuidado al enfrentar a los Pumas

El actual gobernador de Morelos y ex jugador de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco, le lanza una advertencia al conjunto de Coapa para los Cuartos de Final, ya que considera que Pumas de la UNAM llega con un gran ritmo.

Pumas de la UNAM llega a la fase de Cuartos de Final tras dar la sorpresa ante Diablos Rojos del Toluca al vencerlos con marcador de 2-1 el domingo pasado en el Repechaje. Es por ello que Blanco le manda un mensaje al equipo de Santiago Solari.

Blanco asegura que el América debe tener mucho cuidado con los Pumas de la UNAM, ya que según el gobernador de Morelos y ex jugador del América, los universitarios pueden meterles un susto.

Leer más: Liga MX: Ariel Holan quiere a León jugando como Manchester City o la selección española

"No me gusta, me gustaría que atacaran más, que fueran más al frente, espero que así lo hagan y se pongan las pilas en este juego, porque Pumas echó a Toluca, que se supone era un mejor equipo".

El ex jugador no duda que América sea uno de los candidatos al título, sino que lo ve compitiendo de lleno por quedarse con la corona del torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

"Claro que lo veo campeón, como Rayados de Monterrey, Esmeralda del León y Tigres de la UANL", dijo.

El duelo entre Pumas de la UNAM y Águilas del América es uno de los de máxima rivalidad en la primera división en México, es por ello que se espera un duelo muy competitivo desde el día de mañana con el juego de ida en Ciudad Universitaria.