Liga MX: Cuauhtémoc Blanco no descarta su regreso al fútbol mexicano, pero esta vez no como futbolista, sino como dirigente

El ex futbolista y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtemoc Blanco, tiene en sus planes volver al futbol mexicano ya no como futbolista sino como dirigente ya sea como entrenador o estando como presidente de algún club y que mejor que su equipo las Águilas del América.

Blanco todavía debe esperar dos años más para en lo que termina su lapso como gobernador, pero ya señaló que le gustaría volver al ámbito futbolístico.

En una entrevista para ESPN, el gobernador de Morelos dio a conocer su interés estar de vuelta en el futbol mexicano para aportar su granito de arena.

“Algún día, algún día regresaré (al América). No sé, me encantaría ser entrenador. Esa era la idea y mira dónde me metí (en la política), pero estoy muy contento y feliz porque también aquí hay manera de cómo ayudar a la gente, pero sí, algún día me encantaría entrenar al América. ¿Por qué no? entrenar a la Selección Mexicana y algún día ser presidente del América”, sostuvo.

Sobre el tema de la politica, Blanco asegura que no se arrepiente haber incursionado en estos menesteres y se siente feliz de haber tomado esta decisión.

“Tomé esta decisión y estoy muy contento porque la gente que me conoce sabe que me gusta ayudar a la gente, tengo la ilusión de ser entrenador, presidente del América, ser entrenador de la Selección de México, hay muchos factores, pero estoy enfocado en los tres años que me quedan con la gente de Morelos”, agregó.

Cuauhtémoc Blanco caería como anillo al dedo a la presidencia del Club América, ya que es uno de los ex jugadores más queridos en el plantel y tiene mucho click con los aficionados azulcremas.