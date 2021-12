Liga MX: ¡Cumple su promesa! Perro Bermúdez 'se tatuó' el escudo del Atlas en la cabeza

El cronista deportivo de TUDN, Enrique 'Perro' Bermúdez, cumple su promesa hecha previo al juego de Vuelta entre los Rojinegros y Esmeraldas del León, donde aseguró que si Atlas era campeón se tatuaría el escudo en la cabeza.

Tras ser campeones este domingo en el Estadio Jalisco y demostrar su gran pasión por el Atlas en la narración de la Gran Final, Bermúdez cumplió y esta noche subió a su cuenta oficial de Twitter fotos con la cabeza tatuada con el logo de los Rojinegros.

En el programa de Línea de 4 de TUDN, se toco el tema de la final y Bermúdez aseguró que es uno de los más grandes momentos de su carrera como narrador del futbol mexicano al ver campeón al equipo de sus amores.

“Esta Final es la más grande, no me ha tocado narrar una Final de selección mexicana, ojalá me toque, pero esta, no es porque yo sea Rojinegro… he narrado Finales en Monterrey con público dividido, he narrado Cruz Azul-América, pero nunca en mi vida he visto un ambiente tan fuerte, un ambiente tan grande en 70 años como este del Atlas", mencionó el Perro Bermúdez.

Tras la declaración del comentarista, se toco el tema sobre el escudo del Atlas que se iba a tatuar y para sorpresa de todos, el 'Perro' Bermúdez ya traía el escudo tatuado en su cabeza.

“Hoy lo vamos a cumplir… ahí está. Orgullosamente Rojinegro. La furia, mil veces, arriba, el Atlas”, gritó el Perro Bermúdez.