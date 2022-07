Liga MX: Dani Alves rechazó oferta del León por haber dado la palabra a Pumas

México.- La llegada de Dani Alves al futbol mexicano ha generado una gran expectativa por lo que puede ofrecer a sus 39 años y en un equipo como Pumas quien no se ha podido coronar desde hace más de 10 años. Tras aterrizar en México el defensa brasileño lo primero que hizo fue dar una entrevista para dar su primeras palabras como jugador de los universitarios en donde no se cansó de admirar lo que representa Pumas en la Liga MX y lo que tienen en común, así tambien dio a conocer que otros equipos mexicanos lo buscaron.

Alves confesó que uno de los clubes que tambien estaban más que dispuestos en llevarlo al futbol mexicano era León quien lo buscó y se sentó a hablar con él pero que Pumas había sido el primero en llegar y que por un tema de honor al haber dado su palabra se decantó por los capitalinos. Aseguró que esa fue su decisión ya que lo que promete lo cumple y con Pumas tuvo esa promesa que ahora ve hecha comenzando esta nueva aventura.

"Primero me gustaría agradecer a la gente de León que ha estado ahí tambien, enamorando como dicen en Brasil, pero cuando surgió la oportunidad de salir se Sao Paulo, de Barcelona, sabíamos que se había iniciado una relación con Pumas, había dicho que en ese momento no, más adelante, lo puso como prioridad por mis palabras. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo", dijo el jugador para TUDN.

El brasileño describió que Pumas se liga más a su filosofía y es que al tratarse de una universidad que ayuda a la sociedad a formar profesionales y personas de bien, eso lo entiende y lo admira por lo que le complace jugar para un equipo que se compromete con las personas de formarlos. Además de aclarar que la vida no es solo futbol y que estar en Pumas eso es lo que representa.

"Es mucho más que futbol, es lo que intento desde que me veo como persona, como profesional y por mi círculo de famoseo, su flipo mucho más con todo eso de la gente y creo que una distancia que no existe, todos somos iguales, somos seres humanos y luchamos por lo mismo, el ser humano no es más importante por cuántas veces sales en la televisión, esa no es la razón", señaló Dani Alves.

El galardonado como el jugador profesional con más títulos en la historia del futbol aseguró que su llegada a Pumas es para ganar y no viene a pasarla a la ligera, se ha comprometido a buscar el título, por su fuera poco comentó que tiene la convicción de cumplir con su contrato de inicio a fin. Este sábado se hizo presente en las instalaciones del equipo para presentar sus pruebas médicas que superó sin problemas.