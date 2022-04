Liga MX: Daniel Aguilar reapareció con Puebla tras más de 8 meses de lesionado

México.- Este martes el Puebla se metió a la casa del Pachuca en donde no pudieron sacar los 3 puntos pero de lo perdido lo encontrado con el regreso de uno de sus grandes jugadores, Daniel Aguilar volvió a jugar un partido de Liga MX vistiendo los colores del Puebla luego de una lesión que le alejó del campo por mucho tiempo y de la cual ahora se ha recuperado en su totalidad para ver sus primeros 28 minutos del torneo.

Corría el minuto 60 cuando Puebla ya tenía la ventaja de hombres en el campo y Nicolás Larcamón mandó al campo al futbolista de 24 años que miraba apenas su primera participación del torneo. Entró y a los pocos minutos tocó el balón por primera vez pero poco hizo al ataque del equipo pues la franje cayó 1-0. Aguilar antes de debutar en la Liga MX tuvo sus primeros minutos en la Sub-20 en donde disputó 98 minutos.

Daniel Aguilar no miraba acción en la Liga MX y mucho menos con Puebla desde el 25 de julio de 2021 cuando jugó 45 minutos en partido ante Rayados pero sufrió una lesión grave que le complicó su regreso al torneo y se decidió por no esperarlo dándolo por perdido en el Apertura 2021. Pero los problemas para el jugador no culminaron ahí ya que luego de meses inactivo en este 2022 teniendo sus primero minutos con la Sub-20 tuvo una lesión más que le complicó el regreso.

Daniel Aguilar regresó al terreno de juego tras meses lesionado | Foto: Captura

El número 11 sufrió una fractura de clavícula por lo que tuvo que ser operado y no pudo ver acción por uno tiempo más, hasta este 19 de abril en donde regresó al campo. Ahora está a la disposición de Larcamón quien en este juego lo debutó ante la cantidad de bajas del equipo. Se espera que en los últimos partidos de fase regular le de un poco de más minutos pensando en lo que puede pasar en Liguilla.

El jugador en redes sociales compartió mensaje de agradecimiento a todos los que estuvieron en el largo proceso de su recuperación, "Después de más de 8 meses, Feliz y agradecido de poder volver a jugar. Quiero agradecerle a mi familia, todos mis compañeros, cuerpo técnico, doctores, psicóloga, fisios y staff que siempre estuvieron a lo largo de este camino! Orgulloso de pertenecer a este gran equipo!", se lee.