Liga MX: Daniel 'Fideo' Álvarez aseguró que Toluca seguirá sumando puntos

Los Diablos Rojos del Toluca quieren mantenerse en los primeros puestos de la clasificación, de hecho, aspiran a ubicarse en la cima o en el segundo puesto, y para lograrlo, se mantendrán fieles a su estilo, buscando imponer condiciones en casa este domingo ante Xolos de Tijuana, que serán un rival complicado, manifestó el mediocampista Daniel “Fideo” Álvarez.

“Nosotros siempre estamos pensando en los primeros puestos. Desde el inicio Nacho (Ambriz) y nosotros nos pusimos ese objetivo, a pesar de que el torneo pasado nos fue mal, dimos vuelta a la página rápido y ahora no podemos dejar ir más puntos de local, para poder aspirar al primer y segundo lugar que es nuestro principal objetivo”.

Además, consideró que el paso del equipo ha sido bueno en este primer tercio del torneo, aunque reconoció que han dejado escapar algunos puntos, por eso advirtió, “ya no podemos dejar ir más puntos. Sabemos que de locales es lo principal, literalmente si ganas todos los partidos de local, calificas automáticamente, ahora nos vuelve a tocar otro partido de local que no podemos dejar ir más puntos”.

Sobre su desempeño en la cancha, más como un segundo punta, Daniel Álvarez dijo que aunque es una posición distinta a su habitual, “me he sentido bien, cómodo. He trabajado con Nacho, con el cuerpo técnico por separado en ese aspecto como segundo 9 o de 9 solo cuando me toque y creo que me he sentido de buena manera, y espero tener un poco más de minutos”.