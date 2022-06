Liga MX: David Faitelson 'aconseja' al América después de fichar a Jonathan Rodríguez

Ciudad de México.- Club América anunció a su fichaje bomba para el torneo Apertura 2022 de Liga MX, el delantero charrúa, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, viejo conocido de Santos Laguna y del acérrimo rival, Cruz Azul, quien trató de repatriarlo pero no consiguió el éxito que ahora celebran las Águilas.

Pagar los cuatro millones al equipo cementero tras la deuda del club saudí, Al-Nassr, no le preocupa a la institución de Coapa, pues contrató a un jugador vertiginoso y con un olfato de gol que lo convertirá en el ariete que necesita Fernando 'Tano' Ortiz en el terreno de juego.

Tras anunciar la contratación del uruguayo, las redes sociales comenzaron a estallar tras las múltiples reacciones de la afición azulcrema, misma que aprueba su arribo y al mismo tiempo quieren que la institución se adelante a contratar al mexicano Carlos Vela, actual jugador del LAFC.

El artillero, el pasado sábado, volvió a disputar un partido de la Major League Soccer (MLS) después de ausentarse por un tiempo debido a una lesión. El Lumen Field del Seattle Sounders atestiguó su retorno y al mismo tiempo su juego número 100 con Los Ángeles.

Al término del encuentro el propio Vela develó que aún no tiene nada resuelto con el LAFC, sigue como hasta ahora, en otras palabras, no ha extendido su contrato, mismo que se termina para el 31 de diciembre del presente año. Al no haber nada concreto el público americanista exige al club ir por Carlos Vela, incluyendo el periodista de ESPN, David Faitelson.

El polémico trabajador de la cadena deportiva lanzó un mensaje haciendo saber lo que tiene que hacer el cuadro emplumado. "América ya tiene a Cabecita Rodríguez, ahora debe ir por Carlos Vala aprovechando que las negociaciones con LAFC se han estancado. La pregunta es ¿Podrá Iñarritu convencerlo de jugar en México?", publicó en Twitter.

Tener en mente que Carlos Vela nunca ha jugado en la Liga MX y en caso de no cerrar alguna renovación con Los Ángeles FC distintos equipos tratarían de hacerse de sus servicios, entre ellos aparecen los equipos regios, Tigres UANL y Rayados de Monterrey, ambos ya preguntaron por él en este mercado de fichajes.