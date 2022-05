Liga MX: De cara a la final, Óscar Ustari recordó que Atlas le "soltó la mano" tras su lesión

Pachuca y Atlas se enfrentarán en la final del Clausura 2022 y uno de los jugadores a seguir será el arquero Óscar Ustari. El guardameta ha sido clave para los Tuzos en el torneo y vive su revancha en la Liga MX, después de la manera en la que salió del Atlas en el 2018.

Ustari llegó a la Liga MX en el Clausura 2016 para jugar con los rojinegros. Sin embargo, en el Clausura 2017 sufrió una fractura de codo y al siguiente torneo una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Aunque permaneció con el club hasta el Clausura 2018, no volvió a jugar y salió en verano, tras lo que esutvo un año sin equipo.

"Después justamente de la última (operación), que me tocó con Atlas, hice un sacrificio enorme por volver en tiempo y en ese momento me soltaron la mano en el club y quedé libre. La última imagen que había quedado de Ustari fue llorando en una cancha con el hueso hacia un lado y nadie me quería contratar", declaró en entrevista con TUDN.

El guardameta estuvo entrenando por su cuento durante un año, hasta que llegó al Liverpool FC de Uruguay, donde estuvo 6 meses antes de llegar con Pachuca para el Clausura 2020. Aunque la pandemia del coronavirus se cruzó en su etapa con los Tuzos, poco a poco se consolidó bajo los tres palos.

Por ello, Ustari se siente agradecido con el equipo hidalguense por la confianza, además que se siente contento con el club y con lo que ha logrado hasta ahora. "Por eso cuando logras objetivos, de la manera en la que nosotros los logramos, con esfuerzo y humildad, me llena de emoción".

El arquero tiene contrato con Pachuca hasta diciembre de 2023, pero aseguró que de momento solo piensa en regarlar a la afición otro título de Liga MX. "Siempre digo que hay dos días en la vida que no se puede hacer nada: ayer y el futuro. Pero sí me encantaría regalarle el título a nuestra gente. Sería algo fantástico poner a este club en donde siempre estuvo, lo más alto".