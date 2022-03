Liga MX: De luz a sombra, así definen la carrera de Luis Romo tras salir de Cruz Azul

México.- En solo unos meses la carrera de un jugador fue de ser luz total a la sombra luego de algunos movimientos que aparentemente fueron en sus planes, pero que al fin y al cabo terminaron por afectar más que beneficiar. Ese es el caso de Luis Romo quien con Cruz Azul llegó a tocar las estrellas y ahora es uno de los fracasos del Clausura 2022 con Rayados. El mediocampista no ha podido encontrar el nivel que le dio la novena a la Máquina y solo flota en el campo sin tener más injerencia en el juego algo que los regiomontanos han sufrido.

El 2021 para Luis Romo fue algo atípico, los primeros 6 meses llegó a ser uno de los mejores elementos de la Liga MX y de Cruz Azul, fue parte fundamental del título de los celestes, un dominador del mediocampo y hasta un hombre más que valorado en la Selección Mexicana ya que tanto Gerardo Martino lo buscaba para la Copa Oro mientras que Jaime Lozano lo requería para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al final fue el torneo Sub-23 el que vio a una de las mejores versiones del sinaloense en el Tri, ganando la medalla de bronce.

Pero luego de ello su regreso a Cruz Azul para iniciar el Apertura 2021 las cosas cambiaron drásticamente las posibilidades de una oferta para salir al extranjero crecieron pero no se dio ninguna, desde ese momento las lesiones y las convocatorias a la Selección Mexicana Mayor para las Eliminatorias causaron una desconcentración en el futbolista que poco a poco perdió el ritmo y el toque en el campo. Durante ese torneo jugó muy poco con solo 8 partidos desde ahí la afición le comenzó a cuestionar pero todo en ese punto era normal pues se pensaba que era el cansancio.

Luego llegó el mercado de invierno de cara el Clausura 2022 donde todo cambió para él. Se comenzó a rumorear que podría salir de Cruz Azul para ir a Europa pero las ofertas fueron rechazadas por no ser lo suficientemente buenas. Luego el mismo jugador anunció que no iría a otro equipo en la Liga MX solo con destino a Europa, pero solo unos días más tarde se había hecho la que posiblemente se pensó que había sido el intercambio del torneo para Rayados ya que el mediocampista probado llegaba para ser el nuevo dominador del campo.

Pero para ellos Cruz Azul solicitó a Carlos Rodríguez de Rayados quienes sin problemas aceptaron algo que en su momento la afición celeste recriminó ya que no veían de buena forma que un jugador como Romo fuera intercambiado por otro que aunque tiene buen futbol no les convencía. Así fue todo hasta que inició el torneo y las cosas se acomodaron a favor de Cruz Azul y Charly Rodríguez quien desde el juego 1 dieron ese clic que casi de inmediato hizo olvidar a Romo quien en su debut con Rayados no fue el esperado.

El oriundo de de Ahome, Sinaloa en 7 jornadas ha jugado solo 5 partidos con 268 minutos y 2 titularidades, cero goles y cero intervenciones en jugadas importantes de gol. Tuvo su primera incursión en un Mundial de Clubes y tampoco pudo dar el mejor resultado, las criticas en pocos partidos se han intensificado. Pero lo que hizo enfadar totalmente a la afición de Rayados fue el penal que falló en esta jornada 8 en el minuto 90 y que era el de la victoria luego de su manera tan displicente de cobrar el penal.

Al día de hoy hay quienes aseguran que fue un error haber dejado a Cruz Azul para ir a Rayados, otros más dicen que es cuestión de tiempo pero que debe adaptarse ya para evitar que su estancia en el norte sea mucho menor de lo que esperaba.