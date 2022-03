Liga MX: De rechazar a la Selección de Uruguay a ser líder con Pachuca, así los últimos meses de Guillermo Almada

México.- Uno de los entrenadores que está brillando en la Liga MX en este Clausura 2022 estuvo muy cerca de no continuar en el futbol mexicano y es que Guillermo Almada se cotizó bastante luego de su salida inesperada de Santos Laguna, tras ese anuncio su celular no dejó de sonar, tuvo llamadas de todas partes del mundo en especial de México y una más de Uruguay en donde la AUF le había buscado para ser el nuevo DT de la Selección de Uruguay pero que al final no se dio por un tema en donde no se pusieron de acuerdo por lo que al final tomó el proyecto de Pachuca donde ahora le va de maravilla.

Recientemente Guillermo Almada reveló que uno de sus más grandes sueños como entrenador es ser el DT de su Selección Uruguaya, afirmó que con su salida de Santos en solo días días que duró sin trabajo recibió una llamada de Sudamérica ofreciéndole el puesto y aunque fue muy tentadora la oferta la tuvo que rechazar pues aseguró que no era lo que esperaba pues la AUF solo le ofrecía 4 partidos con la consigna de poder llevarlos al Mundial y luego ver si lo considerarían para ser o no el DT oficial, algo que no gustó.

"Yo me bajé un poco digamos de la posibilidad de poder estar en la selección cuando se optó por ofrecer cuatro partidos al entrenador en turno. Para mí no no era algo serio y decidí que no era la mejor opción", comentó el entrenador a TUDN. Incluso reveló que su nombre estaba detrás de hombres como Marcelo Gallardo, Diego Aguirre y Diego Alonso quien fue el que se quedó con el puesto al final de cuentas.

Tras rechazar esa oferta, Guillermo Almada le quedaron los clubes y fue ahí donde Pachuca llenó sus expectativas y solo 2 días después de su salid de los Guerreros se hizo del equipo de los Tuzos. Una contratación que tambien sorprendió en la Liga MX pues el entrenador tenía solo horas sin trabajo y que de pronto un equipo apostara por él hablaba de que tenían algo planeado para su estilo de trabajo y fue justo así como sucedió.

Pachuca le ofreció una basta cantidad de jugadores extranjeros, mexicanos de calidad y una cantera de donde ya ha sacado el potencial de muchos de ellos y les ha hecho funcionar como una sola máquina y eso le está dando los resultados esperando. Hoy son el equipo número 1 del Clausura 2022 con 22 puntos de 30 disputados, solo ha perdido un partido por lo que se le puede considerar como el mejor equipo del torneo y con un partido menos.

Ahora se encamina a buscar sacar ventaja en los siguientes partidos para así conseguir su clasificación a la Liguilla de manera directa. La temporada pasada no pudo entrar, la antepasada se quedaron en semifinales luego de caer ante el equipo de Cruz Azul. Esperan hacer un mejor torneo en esta campaña esperando como mínimo estar peleando por el título.