Liga MX: ¡Del cielo al infierno! Juan Reynoso es cuestionado por su fracaso con Cruz Azul en la Campeones Cup

México.- Cruz Azul cayó este miércoles ante el Columbus Crew en la final de la Campeones Cup, segundo torneo que pierde Juan Reynoso en menos de 2 semanas lo que de inmediato generó una gran molestia en los aficionados que piden que su destitución de inmediato, otros más le dan la oportunidad de salvar la Liga MX pero de no hacerlo aseguran que debe irse.

A través de redes sociales conforme pasaban los minutos y mientras el equipo de la MLS se adelantaba en el marcador, los comentarios de los aficionados cementeros eran cada vez más pesimistas sobre poder levantar el título o incluso poder dar alguna respuesta positiva en el partido lo que terminó por explotar con el segundo gol.

Mensajes de todo tipo fue el que se emitió contra el entrenador campeón de la Liga MX, algunos llamaron fracaso el resultado, otros más aseguraron que no todo es culpa del entrenador si no que tambien los jugadores han bajado mucho su nivel al punto de ser unos más del montón. Pero lo que si se hizo más presente es que la paciencia se esta acabando.

"Es momento de que Juan Reynoso empiece a dar resultados en la Liga MX, porque hizo un fuerte esfuerzo de sostener a esta plantilla que hizo campeona. O empieza a ganar en la Liga, califica, sale campeón o adiós", fueron de las palabras que le dedicaron al entrenador tras finalizar el partido.

Mientras que el mismo Juan Reynoso ha entendido que fue un pésimo partido y que no hay más que hacer más que dar la vuelta y preparar lo que sigue, no dio respuestas largas para que no sonaran como pretextos pero aseguró que se van tristes y muy destrozados por el resultado.

Cruz Azul ha dejado ir dos torneos en apenas unas semanas | Foto: Jam Media

"No hay que dejar de reconocer el esfuerzo de ellos, sus contras, pero en el tramite y si volveríamos a jugarlo no dudo cuál sería el resultado. Hay que tragar saliva, morderse los labios. Será una noche difícil", dijo el rueda de prensa.

"Hay que hacer autocrítica de los detalles en que nos sacaron ventaja, detalles puntuales. No hay que dudar", agregó. "Tendremos que jugar con otra determinación y no cometer errores".

Juan Reynoso y Cruz Azul quedaron fuera de dos títulos que en otras circunstancias hubieran sido muy factibles que lo ganaran, apenas hace un par de semanas quedaron en semifinales de la Concachampions, competencia donde habían dominado, y ahora en este partido de la Campeones Cup. Lo que resta es la Liga MX donde tampoco han dado mucho de que hablar ya que se han rezagado con los puntos y los malos resultados.

Este fin de semana se enfrentará a Xolos en el cierre de la jornada 12 de la Liga MX. Luego de ese partido el equipo como el resto del campeonato tendrá una pausa por la fecha FIFA de octubre y regresarán hasta el día 14 de octubre y la máquina lo hará ante Tigres el 16 de octubre.