Liga MX: ¡Desaprueban su convocatoria! Afición del América crítica llamado de Henry Martín

Ciudad de México.- La convocatoria del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino para conseguir el boleto a la Copa del Mundo Catar 2022 fue muy criticada, pues varios nombres hicieron falta que los aficionados no los dejan desapercibidos, como también lanzar fuertes comentarios contra varios elementos que integran la lista de llamamiento.

El seleccionador contará con su propia base para finalizar la triple jornada del Octagonal Final con la misión de evitar el duelo de repesca para calificar al vigésimo segundo Mundial de futbol de forma directa, asunto que enfurece a los aficionados de la Liga MX, principalmente a los fanáticos del Club América, quienes se abalanzan contra su propio jugador.

En la última lista de convocados las águilas tendrán a tres integrantes que estarán a las Órdenes de Martino: Guillermo Ochoca (portero), Jorge Sánchez (defensa) y Henry Martín (delantero), éste último el más señalado por la propia afición americanista.

En redes sociales comenzaron a circular diferentes comentarios negativos que fueron dirigidos al ofensor, pues los azulcremas afirman que Martín es el menos productivo del equipo en este Clausura 2022 en eje de ataque, al igual que Roger Martínez y Federico Viñas.

Henry Martín acumula dos goles en el C2022

La falta de goles en el América se refleja con la misma cantidad de puntos que ha alcanzado en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Después de 10 jornadas el equipo de Coapa registra una pobre cantidad de 10 goles, camina como la peor ofensiva junto a Toluca, Querétaro y Mazatlán.

NÚMEROS DE HENRY MARTÍN EN EL C2022

Henry Martín estuvo presente en 9 de los 10 juegos jugados del América, 6 como titular para acumular 569 minutos parcialmente por 2 dianas a su favor, el más recién en la jornada 6 contra Tuzos del Pachuca en el Estadio Azteca, registro que a los admiradores no convence en absoluto para estar en esta convocatoria.

"Que asco convocaron a Henry Martín". "Motivos de Henry para ser llamado: Ahhh juega en América. Que no se me olvide: Es uno de los becados de Martino, pero por supuesto no va anotar tampoco allá", fue un par de mensajes que el público escribió en Twitter.

OPCIONES DE GERARDO MARTINO EN LA DELANTERA

Martino tiene contemplado a Henry Martín entre sus piezas de ataque, al igual que Alexis Vega (Chivas) Santiago Giménez (Cruz Azul) Jesús Manuel Corona (Sevilla), Hirving Lozano (Napoli) y Raúl Alonso Jiménez (Wolverhampton).

